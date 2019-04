Murió Alan García: ¿Qué tipo de ceremonia de Estado recibirá el expresidente?

El expresidente Alan García Pérez falleció este miércoles en el hospital Casimiro Ulloa tras disparare en la cabeza momentos antes de ser detenido preliminarmente en su vivienda de Miraflores.

Como expresidente (1985-1990 y 2006-2011), García Pérez recibirá un acto ceremonial del Estado.

Así lo establece el capítulo IV del Decreto Supremo N° 096-2005 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que detalla el protocolo de honras fúnebres del Presidente de la República. El artículo 59 del decreto detalla el proceso en caso de fallecimiento de un exmandatario, como es el caso de Alan García .

Según el protocolo, una vez confirmada la muerte de un exmandatario se izará a media asta el Pabellón Nacional en los edificios públicos, bases militares, buques, establecimientos policiales y demás dependencias del Estado .

Además, se decretará Duelo Oficial el día de la inhumación de los restos mortales en consideración a su alta investidura.

El traslado de los restos mortales del expresidente Alan García al lugar del velatorio se realizará en privado. En tanto, las exequias se celebrarán con asistencia oficial.

El cortejo fúnebre será encabezado por el presidente de la República en funciones, en este caso, Martín Vizcarra, o su representante y los deudos del extinto .

Durante el funeral se rendirán al exjefe de Estados los mismos honores que al Presidente de la República, previa emisión del dispositivo legal respectivo.

De esta manera, en el cementerio, antes de la inhumación de los restos, será pronunciado el discurso oficial por el Presidente en ejercicio, o su representante.

Inclusive, el decreto establece que se rendirán al ilustre extinto los honores militares contemplados en el Reglamento del Ceremonial Terrestre y Protocolo Militar para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Suicidio de Alan García

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que el exjefe de Estado Alan García ingresó de emergencia al nosocomio a las 6:45 a.m. con diagnóstico de impacto de bala con entrada y salida en la cabeza.

Indicó que el exmandatario fue sometido a tres procesos de reanimación cardiopulmonar, durante la intervención quirúrgica en la cabeza.

El ministro del Interior, Carlos Morán, informó que previamente, a la 6:30 a.m., un equipo policial llegó a la casa de Alan García . Precisó que a la medianoche le informaron sobre la detención preliminar en su contra y otros ocho investigados.

El titular del Mininter indicó que en la vivienda de Alan García los agentes escucharon un disparo e ingresaron a la habitación del ex presidente donde lo hallaron herido en la cabeza. Inmediatamente, la Policía Nacional lo trasladó al hospital Casimiro Ulloa.

"La intervención de la Policía se dio estrictamente conforme a los protocolos establecidos", afirmó.

El Poder Judicial ordenó hoy la detención preliminar del exmandatario, así como contra el ex secretario general de Presidencia, Luis Nava; el ex vicepresidente de Petroperú, Miguel Atala, sus respectivos hijos (José Antonio Nava y Samir Atala), el ex ministro Enrique Cornejo y otros.

La decisión judicial se tomó a solicitud del fiscal del equipo especial Lava Jato José Domingo Pérez, quien investiga a Alan García , en el marco de la investigación por el caso Odebrecht.