El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, exhortó al presidente de la República, Pedro Castillo, a que no caiga en “triunfalismos” luego de que el Congreso rechazara la moción de vacancia formulada en su contra. Señaló que el mandatario debe abrir un espacio de diálogo y transparencia con todas las fuerzas políticas.

“Sin triunfalismo ante el rechazo a la moción de vacancia, el presidente Pedro Castillo debe abrir caminos de concertación con todas las fuerzas democráticas y productivas, e iniciar el proceso de reconstrucción económica y social. Sin ideologías, con humildad y transparencia”, escribió en su cuenta de Twitter.

Sin triunfalismo ante el rechazo a la moción de vacancia, el presidente @PedroCastilloTe debe abrir caminos de concertación con todas las fuerzas democráticas y productivas, e iniciar el proceso de reconstrucción económica y social. Sin ideologías, con humildad y transparencia. — Jorge Muñoz (@JorgeMunozPe) December 8, 2021

Previamente, el burgomaestre de la capital había señalado que no aprobaba los primeros meses de gestión del mandatario Castillo Terrones. “No han sido unos tres meses satisfactorios, creo que debió haber hecho más cosas. No me satisfacen a mí”, manifestó el burgomaestre limeño en declaraciones a Exitosa, el pasado martes 23 de noviembre.

La noche de ayer, el pleno del Congreso rechazó por mayoría admitir a debate la moción de vacancia planteada contra el presidente Pedro Castillo. La representación nacional no alcanzó los 52 votos requeridos para continuar con el proceso de destitución al jefe de Estado. El resultado de la votación fue: 46 a favor, 76 en contra y 4 en abstención.

“En nombre de mi Gobierno, agradezco que la votación del Congreso antepusiera al Perú sobre otros intereses. Hermanos, demos fin a las crisis políticas y trabajemos juntos para lograr un Perú justo y solidario. El pueblo nos ha confiado sus anhelos. No lo defraudemos”, manifestó Castillo Terrones en su cuenta oficial de Twitter.