Muñoz pedirá a Vizcarra que Gobierno le dé su aval para lograr préstamos para obras

Jorge Muñoz afirmó que no esperará el 1 de enero para empezar a trabajar.

La preocupación del nuevo burgomaestre ahora es el dinero con el que contará para poder cumplir con su plan de gobierno.

Para ello, es clave la reunión que sostendrá hoy con el presidente Martín Vizcarra . Adelantó que su intención es precisamente hablar sobre el “exiguo presupuesto” capitalino. Bajo este panorama, advirtió que “no tiene una varita mágica” para solucionar los problemas de la capital.

Señaló que propondrá que el Gobierno central le dé su aval para obtener, eventualmente, un préstamo de un organismos multilaterales.

“Debemos atender temas elementales: seguridad, transporte. Pero nada se puede hacer si no hay dinero. Un punto central es discutir cómo poder tener los recursos”, apuntó en ATV.

Buenas intenciones



La noche en la que ganó Muñoz recibió la llamada de Vizcarra. A partir de allí, dijo percibir la intención del jefe de Estado de trabajar junto a él. Quiere contar con una “capital vivible”, contó Muñoz.

Para el futuro alcalde, es necesario debatir el presupuesto de Lima.

Precisamente, añadió que es “increíble” que la partida que se le asigna a la Municipalidad de Lima sea seis veces menor que la de Bogotá.

En el proyecto de Ley de Presupuesto Público para el 2019 que ha propuesto el MEF para la Municipalidad de Lima, la partida total se reduce a S / 1,442 millones, es decir, 18.84% menos que este año.

Además, el presupuesto inicial para gastos de capital se reducirá en más de 50%, a solo S/ 307 millones (Gestión 05.09.2018).

¿Y qué obras hará?



Muñoz añadió que si bien ya es inminente la creación de la Autoridad del Transporte Urbano, pues ya cuenta con una primera votación favorable en el Congreso y se aguarda la segunda, deberá trabajar de la mano de dicha institución para lograr un cambio para Lima.

Más allá de ello, indicó que construirá los 12 kilómetros de la continuación del Metropolitano desde la estación Naranjal (Independencia) hasta Chimpú Ocllo (Carabayllo).

Además, agregó que se hará la pista carrozable en ‘Pasamayito’, vía que comunica Comas con San Juan de Lurigancho.

Muñoz también destacó que propone construir teleféricos. Uno de ellos es precisamente el de San Carlos, que busca comunicar San Juan de Lurigancho con Independencia. De esta manera, se unirá el norte y el este de la capital.

Al ser consultado sobre qué hará por la seguridad ciudadana, Muñoz manifestó que si bien no sustituirá el papel del ministro del Interior, trabajará en implementar política públicas municipales (ver plan de gobierno).

Pacto anticorrupción



En otro momento, también señaló que en su gobierno habrá “tolerancia cero a la corrupción”. Para ello, creará una oficina anticorrupción, que estará presidida por un notable que pasará por un concurso al interior de la municipalidad. “Queremos personas que no tengan ninguna mancha”, apuntó.

Del mismo modo, indicó que propondrá que los alcaldes distritales firmen un pacto anticorrupción.

Legado de Castañeda



El aún alcalde de Miraflores dejó en claro que marcará distancia de su antecesor Luis Castañeda, pues señaló que “hay que mirar las experiencias pasadas para no cometer los mismos errores”.

Añadió que auditará la gestión del líder de Solidaridad Nacional, pues si no lo hace en algún momento podría estar asumiendo el pasivo que deja. “A mí no me gusta barrer y esconder la basura debajo de la alfombra”, enfatizó en ATV.

Sobre los puentes construidos en la Vía Expresa por el actual burgomaestre, en los que existen unos arcos de color amarillo, Muñoz manifestó que, al parecer, se trata de “una oda al color del partido de Luis Castañeda”.

“Quiero tener la certeza si esos arcos tienen algún sentido. Si no, se desmontarán. Nosotros siempre hicimos cuestionamientos a la construcción de estos puentes”.

El apoyo de Podemos



El virtual alcalde de Lima evitó comentar las declaraciones de su contendor de Podemos Perú (PP), Daniel Urresti, quien dijo que “los choros han ganado con su elección, pues ya no van a tener que buscar trabajo”.

Mientras tanto, el fundador de dicha agrupación,José Luna, con otro talante, aseveraba que los ocho regidores de PP lo apoyarán para hacer realidad su propuesta por una ciudad con futuro.

Indulto

Muñoz sostuvo que los fallos judiciales hay que respetarlos. Fue al comentar la decisión del Poder Judicial de revocar el indulto a Alberto Fujimori. Agregó que si efectivamente tiene una salud resquebrajada se le podría dar nuevamente dicho beneficio, pero de forma correcta.