Mulder: Aún no hay fecha para ver caso Salaverry en comisión de Ética

En enero pasado, la comisión de Ética aprobó por unanimidad abrir una investigación preliminar contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, por haber presentado informes con presuntos datos falsos en los que sustenta sus actividades en semanas de representación en la región La Libertad, según denunció Panorama.



Han transcurrido dos meses desde que se adoptó esta medida y hasta la fecha no hay mayor avance.



Incluso, la comisión de Ética aún no ha citado a Salaverry, a fin de que presente sus descargos ante la referida denuncia.



En diálogo con Gestión, el congresista Mauricio Mulder indicó que aún no hay fecha para ver este caso. Según dijo, todo dependerá de lo que decida Janet Sánchez, presidenta del grupo de trabajo.



“Hubo un receso parlamentario durante todo el mes de febrero, y eso retrasó las cosas (…) Antes de la denuncia contra Salaverry, hay una gran cantidad de casos pendientes (contra legisladores). Yo diría que hay más de 15 o 20”, acotó.



El legislador recordó que hay un acuerdo en la comisión de Ética para revisar las denuncias en orden cronológico. No obstante, dijo que esto se puede modificar y priorizar algunos casos, como se hizo con Yonhy Lescano, de acuerdo a la gravedad de los hechos.



“Cuando termine el caso de Lescano, la comisión verá las denuncias por orden de llegada, salvo caso contrario”, dijo tras precisar que la investigación contra Salaverry está en stand-bye y que no hay plazos para su culminación.



Gestión intentó comunicarse con Janet Sánchez; no obstante, no respondió las llamadas.