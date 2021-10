La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, dijo que desde el Gobierno están haciendo todos los esfuerzos para tender puentes de diálogo con todas las bancadas del Congreso pero sin dejar de lado el hecho que son un Gobierno de izquierda.

Esto, a pesar de que hay expresiones de parte de algunos parlamentarios que apuntan a una vacancia presidencial contra Pedro Castillo.

“Este 25 vamos a poder ver quiénes están a favor de la gobernabilidad y quiénes no. No falta nada. Vamos a poner muchas cartas sobre la mesa. Vamos ni 100 días de gestión, dos meses y algo de Gobierno y vienen sindicando que la agenda única que tienen es la vacancia. Nunca han aceptado los resultados, que vayamos a segunda vuelta, no aceptan este Gobierno del pueblo”, comentó en una entrevista a Exitosa.

“Escucho que hay ciertos sectores que quieren ministros a su medida, que sean de derecha. es un poco ilógico porque somos un Gobierno de izquierda. Entiendo que algunos nos darán el voto de confianza tomándose un par de clonazepam, quizá vaya a ser de esa forma, quizá pasemos a las justas, no lo sé”, añadió la ministra.

Chávez resaltó la decisión que tomó el Ejecutivo de presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que aprobó por insistencia el Poder Legislativo y que restringe el uso de la cuestión de confianza, porque haber actuado de otra manera hubiera contribuido al ruido político.

“Nos pusimos en el lugar de qué hacemos, si presentamos la cuestión de confianza respecto a esto. En vez de disminuir el ruido, ponemos mucha más tensión. Tampoco es la idea que estemos en este tira y jale. Creo que es el carácter democrático, fuimos a votación y decidimos ir por esta vía. No tengo certezas pero soy demócrata y considero que estamos optando por el camino jurídico correcto y todos llevamos esta ramita de olivo y esperamos seguir tendiendo puentes”, manifestó.

Betssy Chávez: “Algunos nos darán la confianza tomando un par de clonazepam”. (Exitosa)





Sobre Perú Libre

Betssy Chávez dijo haber participado en al menos una reunión de la bancada Perú Libre el lunes 18 de octubre, en la cual se evaluó la posición que tendrán los legisladores sobre el pedido de confianza del Gabinete, y señaló confiar en que la mayoría votarán a favor.

“El lunes estuvieron alrededor de 20 parlamentarios, 17 o 18, algunos otros se disculparon porque estaban en regiones. El día de ayer (viernes) se tuvo otra reunión con una parte de la bancada en la que no asistí porque estaba en reunión con Mario Carhuapoma (jefe de Essalud). Nosotros confiamos que vamos a tener al menos tres cuartos de la votación de Perú Libre, quizá tengamos los 36 votos y vamos a seguir tendiendo puentes de diálogo”, estimó.

“En el candor de la emoción uno puede decir muchas cosas, pero conforme pasan los días, uno va sentando posiciones y se da cuenta que no puede hacer el juego a la derecha, pues. O sea, si la derecha amenaza con no darnos el voto de confianza, ¿qué hago, me sumo? Sería lo más ilógico”, agregó.