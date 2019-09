El ministro del Interior, Carlos Morán, consideró que las investigaciones relacionadas al Ejecutivo impulsadas por el Congreso de la República el último miércoles, buscan distraer a la opinión pública de “temas más importantes”.

“Esto, a mi entender, es una distracción […] El Congreso merece respeto como poder autónomo, no quiero detenerme en nombres, pero creo que hay temas más importantes. Ellos tienen toda la libertad de investigar, el presidente lo ha dicho muy bien, se somete a todas las investigaciones, acá debemos actuar poniendo al Perú primero”, señaló en diálogo con la prensa.

Como se recuerda, la Comisión de Fiscalización, presidida por Segundo Tapia (Fuerza Popular), acordó investigar el mensaje a la nación del pasado 28 de julio, en el que el mandatario Martín Vizcarra planteó la propuesta de reforma constitucional de adelanto de elecciones generales al 2020.

“Yo quiero esta celeridad para abrir investigación por un discurso presidencial que no sé a qué va a conducir al final, si nosotros hemos dicho que esto ha sido aprobado en sesión del Consejo de Ministros. ¿Van a citar a todos los ministros para que declaren? Yo creo que la ciudadanía debería estar advertida. Acá hay un tema fundamental que ha sido la solicitud del Ejecutivo del adelanto de elecciones. Que sea debatido ampliamente, con criterio, con mucha ponderación, pero por favor, creo que esto es una medida de distracción”, aseveró el titular del Interior.

La comisión también acordó solicitar al pleno del Congreso facultades para investigar por 120 días presuntas irregularidades cometidas por el consorcio Conirsa en la construcción de la carretera Interoceánica, caso que involucra al jefe de Estado.

Al respecto, Morán resaltó que Vizcarra ha expresado su disposición de ser investigado, por lo que está prácticamente “renunciando” a su mandato presidencial y a su inmunidad.

En ese sentido, destacó que el proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones debería ser debatido por el Legislativo.

“[El presidente] Está renunciando a su mandato presidencial y por ende también a su inmunidad, pero quisiera que esta misma disposición, este mismo hecho del presidente Vizcarra de tener un espíritu de recomponer las cosas y que venga otra clase política a continuar liderando la senda del país, me parece que debe ser atendido por el Congreso y no ponerle piedras y no querer confundir a la opinión pública, que es lo más preocupante”, consideró.

Finalmente, el ministro dijo esperar que el proyecto del Ejecutivo sea debatido en el Congreso como corresponde, ya que fue validado en el Consejo de Ministros.

“No somos ni aventureros ni personas que actuamos con irresponsabilidad. El presidente ha mandado una propuesta que ha sido validada por el Consejo de Ministros y esperamos que esto se debata, que se debata ampliamente, sin sesgo, sin intencionalidad de poner piedras en el camino”, dijo.