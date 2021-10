El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, negó que su bancada haya elaborado un borrador de moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, pero señaló que la opción se mantiene abierta debido a la situación política.

“[¿Existe un borrador de moción de vacancia elaborado por Renovación Popular?] No, nuestra bancada no lo ha hecho definitivamente, pero es una opción que está abierta totalmente para la situación política que se tiene”, declaró esta mañana a RPP.

“No vamos a ceder y vamos a mantener el fuero parlamentario como debe ser, respetado. Primero empiezan con las amenazas de cerrar el Congreso, (Pedro Castillo) tendrá la suya también”, añadió.

Jorge Montoya dijo que esta semana estarán presentando la moción de censura contra Iber Maraví. (RPP TV)

Jorge Montoya se refirió con esta respuesta a las declaraciones que hizo el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien este viernes señaló que ya había una “decisión tomada” para usar la figura de la cuestión de confianza “cuando corresponda”, ante la posibilidad de que el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, pueda ser censurado tras su interpelación.

“No he visto (una moción de vacancia), pero eso no quita que no lo hagamos. Lo actual es así, pero es una opción abierta y válida totalmente”, reiteró el legislador de Renovación Popular.

Por otro lado, Montoya indicó que en la reciente reunión que tuvo Pedro Castillo con un grupo de congresistas liderado por María del Carmen Alva, el presidente no señaló que no iba a presentar una cuestión de confianza, sino que no iba a disolver el Congreso.

“El presidente dijo textualmente ‘no voy a disolver el Congreso’. No empleó (la palabra) cuestión de confianza”, señaló el parlamentario.

Censura contra Iber Maraví

De otro lado, Jorge Montoya aseguró que esta semana su bancada estará presentando formalmente la moción de censura contra Iber Maraví, quien fue interpelado este jueves por el pleno del Congreso con siete preguntas sobre los atestados policiales que lo implican en actos terroristas a inicios de la década de 1980, así como sus supuestos vínculos con terroristas y facciones allegadas a Sendero Luminoso como Movadef y Conare-Sutep.

“Cuando se le dice al gobierno que se ha equivocado con este señor (Iber Maraví) y lo dice todo el pueblo porque representamos al pueblo, el presidente se niega a aceptarlo. Nosotros vamos a proceder con lo que hemos dicho, censurar al ministro. Eso lo vamos a cumplir y se va a presentar en su momento en el transcurso de la semana que viene”, manifestó tras detallar que actualmente cuentan con más de 40 firmas.