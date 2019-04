Montenegro: "Alan García es el político con mayor riesgo en el sistema judicial"

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, aseguró este domingo que el ex presidente Alan García "es el político con mayor riesgo en el sistema judicial" y consideró que sería una de las personas que estaría detrás de los ataques contra el presidente Martín Vizcarra.

"Bueno lo voy a decir con nombre propio, porque además es cierto. Alan García es el político con mayor riesgo en el sistema judicial , justamente ahora que vemos todo lo relacionado con Odebrecht. ¿Tú crees que se mueve solo? Tiene en todas las regiones, sus operadores políticos", sostuvo en una entrevista con el programa "Agenda Política" en Canal N.

La también legisladora de Alianza para el Progreso indicó que "son varios" los grupos de poder que atacan al presidente Martín Vizcarra y lamentó que "los políticos involucrados en casos de corrupción" arremetan contra el mandatario.

"Yo creo que son varios [los grupos de poder que atacan al presidente]. Uno de los principales tiene que ver, lamentablemente, con los políticos involucrados en casos de corrupción", señaló.

"No creas que ellos se mueven solamente a través de personas, se mueven a nivel nacional porque su tejido político e institucional lo tienen en todos lados", añadió.

Como se recuerda, el jueves en un mensaje a la Nación, el presidente Martín Vizcarra aseguró que está siendo atacado por grupos de poder debido a las reformas que ha emprendido.

"Sabíamos a lo que nos exponíamos y sabemos que vienen más ataques. […] A ellos les digo, inventen todo lo que quieran, sigan mintiendo. No van a lograr sus objetivos. No lo vamos a permitir, porque esta lucha es de todos", aseveró el presidente.

"No hay que sancionar a la ministra"



De otro lado, Montenegro cuestionó que se busque sancionar políticamente a la ministra de Educación, Flor Pablo, por la inclusión de términos sexuales en textos escolares destinados para alumnos de tercero de secundaria. Destacó que la ministra no ha dejado de trabajar "un solo día" desde que asumió el cargo.

"No he visto a Flor Pablo un día ociosa. La he visto todos los días trabajando y poniendo orden en diferentes regiones y no me parece bien que por un descuido, que por un tema que puede ser corregido de manera inmediata se le tenga que llamar al Congreso, siendo algo que puede ir a explicar y que le corresponde al Congreso pedirlo", manifestó.

"No hay que sancionar a la ministra hay que sancionar a aquellos que desde el 2017 le hicimos llegar nuestros reclamos y sabían y conocían. Así es que si tiene que salir todo el área completa de revisión y de impresiones que se vayan, porque eso no es cosa de este mes y del anterior, sino de antes ", remarcó.