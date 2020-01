La cabeza de lista de Acción Popular (AP), Mónica Saavedra, conversó con Gestión y señaló que no “defraudará” al partido que la acogió desde su época universitaria. Agregó que mantendrán la “oposición” que caracteriza a AP.

¿Qué posición tomará Acción Popular frente al Ejecutivo?

Nosotros vamos a ser una oposición democrática para el nuevo Congreso.

¿De qué manera lo harán?

Vamos apoyar la buena gestión que se haga. Y con lo que no estemos de acuerdo vamos a fiscalizar. AP trabajará siempre en beneficio de los ciudadanos. Si por el momento las encuestas nos favorecen lo que tenemos que hacer es entonces fortalecer la fiscalización.

¿Por qué mostrar esa oposición contra el Gobierno?

No somos obstruccionistas ni opositores del Gobierno. Todo lo contrario, vamos a estar más fuertes. Lo que no nos parece lo fiscalizaremos.

¿Le parece correcto la posibilidad que el Gobierno presente una cuestión de confianza?

No. Consideramos que este nuevo Congreso viene con la renovación y con nuevos cuadros y no vamos a soportar actitudes obstruccionistas. No.

¿Piensa que el Ejecutivo arranca con el pie en alto?

No estoy de acuerdo con lo que ha dicho Vicente Zeballos. De hoy en adelante debemos trabajar por el bien de los ciudadanos. Propongo que todos miremos adelante y que el Ejecutivo cese la presentación de una cuestión de confianza.

¿Los DU serán prioridad para Acción Popular?

Los vamos a evaluar, revisar y los que nos parecen que están conformes van a quedar. Es parte de los proyectos que tenemos.

¿Considera que todos son constitucionales?

Tendríamos que revisarlos, porque no todos son constitucionales.

¿Cuánto tiempo le tomará la revisión al nuevo Congreso?

Seis meses. Es un tiempo corto y tenemos que ver la reforma política y judicial también. Sobre todo la gobernabilidad.

Unos audios revelaron que AP recibió supuestos fondos públicos del alcalde de Jesús María. ¿Avala la posición del partido sobre este tema?

Considero que dentro del partido hay democracia y eso se mantendrá siempre. Pienso que lo más importantes de los congresistas que nos dejaron es el respeto y tenemos un gran legado con ellos.

¿Tendrá tiempo AP para cumplir su agenda o realizar cambios constitucionales?

La verdad que en estos cortos 16 meses lo más importante es la reforma política y judicial. Evaluaremos y continuaremos. Y sobre todo recuperar la gobernabilidad con el equilibrio de poderes. Hemos detenido la inversión con las disputas.

¿La oposición será compartida con Fuerza Popular?

No creo eso. Nosotros vamos a representar y a fiscalizar.

En Corto

Conflictos internos. El excongresista Yonhy Lescano señaló que Alfredo Barnechea y Víctor Andrés García Belaunde tendrán que responder a AP por sus declaraciones en contra del cierre del Congreso. “Respaldaron al fujimorismo”, recalcó.