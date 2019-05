Mónica López: “En agosto funcionará la Procuraduría especializada en incautación de bienes de origen ilícito”

El Ministerio de Justicia lidera el subsistema de extinción de dominio, creado para realizar una mejor lucha frontal contra el lavado de activos y delincuencia organizada.

En entrevista con Gestión, la coordinadora de este subsistema y del Pronabi, Mónica López Torres, brindó detalles sobre el proceso de implementación de la ley, así como nos da algunas cifras sobre los procesos en curso.

¿Cuántos casos de extinción de dominio hay en curso?

De acuerdo a las cifras que hemos recopilado de las distintas instituciones, el Poder Judicial tiene aproximadamente 81 casos en proceso, sobre todo, en Lima; mientras que el Ministerio Público tiene 191 procesos y el Consejo de Defensa Jurídica, a nivel de procuradurías, tiene alrededor de 443.

¿Por qué delitos?

De los 443 casos que hay en el Consejo de Defensa Jurídica, 320 son por lavado de activos, 91 por tráfico ilícito de drogas y 31 son por corrupción de funcionarios. Eso es lo que tenemos a la fecha.

¿Se han obtenido sentencias?

Entiendo que hay tres casos con sentencia firme, pero han sido archivadas, no han procedido. Son procesos que venían de pérdida de dominio y se adecuaron a lo que es extinción de dominio, pero son pequeños, no son tan representativos.

¿Cómo está trabajando el Minjus el proceso de implementación de la ley?

La ley fue aprobada el 1 de febrero y tenemos un año de plazo para implementarla. Se está trabajando en tres ejes. El primer eje consiste en la adecuación organizacional; es decir, personas y lugares. Aquí el Poder Judicial ha creado 21 juzgados y 3 salas a nivel nacional, mientras que el Ministerio Público está creando 18 fiscalías especializadas en el tema. La PNP ya creó una división especializada en extinción de dominio y nosotros, como Pronabi, queremos crear cuatro sedes desconcertadas en el país.

¿Y en qué consisten los otros dos ejes?

El segundo eje es la capacitación especializada. Esto será financiado por la embajada de Estados unidos, mientras que el tercer eje es la difusión y publicidad misma de los hechos.

¿En el Minjus hay alguna propuesta para crear alguna procuraduría especializada en el tema?

Sí, es parte de la adecuación organizacional. El Consejo de Defensa Jurídica va a tener una procuraduría especializada en extinción de dominio.

¿Cuándo entrará en funciones?

Entrará en funciones en agosto. Debemos tener resultados para fin de año.

¿Y qué pasará con los casos que están siendo revisados en otras procuradurías?

Dependerá de cada caso. Lo que se pretende es que haya una procuraduría centralizada de extinción de dominio, pero eso no quita que probablemente la procuraduría antidrogas o de lavado de activos puedan mantener sus procesos.

Los procesos por extinción de dominio demoran muchos años ¿Qué se ha hecho para remediar eso?

Antes, cuando se aplicaba la pérdida de dominio, esto iba en paralelo al proceso penal, por lo que demoraba años. Ahora la extinción de dominio va por cuerdas separadas. Esto es una herramienta criminal independiente y autónoma del proceso penal, que va dirigida contra los bienes de los investigados.

¿Cuál ha sido el cambio más importante a la norma?

Esto ahora no tiene prescripción. Entonces, la extinción de dominio se ha convertido en una herramienta muy poderosa, porque va directamente contra los bienes. Ahora no necesito demostrarte que fuiste corrupto o narcotraficante. Si alguien me heredó un bien que obtuvo de manera ilícita, y yo no puedo demostrar como lo conseguí o heredé, entro al proceso. Ese es el detalle de la ley.

¿A Los testaferros también se les puede iniciar estos procesos?

Por supuesto.