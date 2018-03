Moisés Mamani: "Mis colegas quisieron blindar la corrupción y por eso me buscaron"

Durante el debate en el Congreso para la aprobación de la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, el congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani , quien grabó clandestinamente una conversación de sus colegas en las que supuestamente se negociaba votos en contra de la vacancia, dijo que varios legisladores lo buscaron para "hacer corrupción".

"Muchos de mis colegas quisieron blindar la corrupción es por eso que a mi me estuvieron buscando. Con ello se prueba que de las grandes obras se obtienen un porcentaje. No he querido ser parte de esa corrupción. Es por eso que la población ya no confía en nosotros", señaló en su intervención en el Pleno.

¿Cómo vamos a demostrar a la población la confianza si desde el Ejecutivo rompen la mano a cambio de votos", cuestionó.

En otro momento, indicó que pese a no saber expresarse -como señalaron otros congresistas- sí tiene inteligencia. "Mis principios son no hacer maldad a nadie. Mis padres me inculcaron la verdad y aquellos colegas quizá me han querido torcer ofreciéndome trabajo para todos aquellos que me han apoyado", sostuvo Mamani .