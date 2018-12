Moisés Mamani: "Si me voy sancionado, regresaré por la puerta grande"

El congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular) aseveró que en caso sea suspendido 120 días sin goce de haber, como recomendó la Comisión de Ética por la denuncia de tocamientos indebidos, se irá "con la frente limpia" y regresará tras la sanción "por la puerta grande".

"Si hoy me voy sancionado, me voy con la frente limpia y regresaré por la puerta grande", sostuvo durante su intervención en la sesión del Pleno del Congreso, donde luego se votará el informe de la Comisión de Ética.

Mamani pidió a sus colegas que "no lo condenen por dichos y suposiciones" tras la denuncia de tocamientos indebidos, y remarcó que está siendo "sancionado injustamente".

"Claro, yo puedo mentir, la señorita aeromoza puede mentir o quizás ha podido exagerar, pero el mejor testigo está en los videos. Quiero que ustedes, colegas congresistas, pueblo peruano, lo vean porque no podemos permitir que simplemente por dichos a una persona la condenemos y crucifiquemos", señaló.

"Señor presidente, colegas congresistas, si el día de hoy me tienen que sancionar, sanciónenme con justa razón, no por dichos, no por suposiciones. Eso les pido", indicó.

El parlamentario descartó, finalmente, que no ha negociado "su blindaje" en este caso con nadie y aseguró que él "ni se compra ni se vende".

"Dijeron, seguro lo van a blindar a Mamani, porque Mamani sabe muchas cosas de Fuerza Popular. Jamás voy a traicionar a quienes me han dado la confianza, jamás voy a manchar a mi partido", manifestó al respecto.