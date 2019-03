Moisés Guía: Salvador del Solar ha mostrado desprecio por la gente

El congresista oficialista Moisés Guía expresó su desacuerdo con la designación de Salvador del Solar como presidente del Consejo de Ministros.

Según comentó el parlamentario, el primer ministro ha mostrado en algún momento 'desprecio por la gente'.

"Hay algunas cosas que él ha manifestado que no me han gustado y no gusta mucha gente (...) El desprecio a la gente", mencionó.

Al ser consultado por RPP Noticias cuáles son esas muestras de desprecio, Guía señaló que en alguna oportunidad le han preguntado algo en la calle a Del Solar y éste ha dicho que 'no está en su despacho para contestar o para conversar'.

Asimismo, cuestionó las declaraciones del exministro de Cultura sobre su posición antifujimorista. "Tú quieres dialogar pero a la primera fuerza política le dices que eres antifujimorista es como decir que estás entrando a dialogar con el pie en alto", explicó.

Por su parte, la congresista de Fuerza Popular, Milagros Salazar, tomó las declaraciones de Del Solar con calma y consideró que no serán un factor en contra para poder dialogar o debatir.

"Hay que dialogar y discutir en el buen sentido de la palabra para lograr la agenda del país y a él como premier [Salvador del Solar] le toca hacer la bisagra entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, las opiniones personales tanto de mi persona o como de él que queden a un costado", subrayó.