El científico Modesto Montoya aseguró este domingo que conversó con el secretario general y fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, porque él “quería que se integre a un equipo”, pero aclaró que no aceptó, ya que está a la espera de sostener una reunión con el candidato presidencial Pedro Castillo.

“Me llamó [Vladimir Cerrón] para escuchar mis ideas y porque quería que me integre a un equipo, pero he señalado que el candidato que está en competencia es el señor Pedro Castillo y es él quien tiene que proponer y escuchar a la gente interesada en el tema”, expresó en diálogo con ‘Agenda Política’.

“Le he dicho a él [Cerrón] que esperamos la reunión con Pedro Castillo”, señaló.

Horas antes, el sentenciado exgobernador regional Vladimir Cerrón publicó un mensaje en su cuenta de Twitter dándole la “bienvenida” a Montoya por “contar con su concurso” en la propuesta para crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología.

“Hemos conversado con el Dr. Modesto Montoya sobre la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y nos agrada contar con su concurso. ¡Bienvenido!”, escribió Cerrón.

Hemos conversado con el Dr. @modestomontoya sobre la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y nos agrada contar con su concurso. ¡Bienvenido! — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) May 9, 2021

Al respecto, Montoya indicó que dicho mensaje no implica que forme parte del equipo de Castillo, sino que está a la espera de una reunión del candidato presidencial con científicos para analizar su propuesta.

“Para nada es un arreglo, no dice que voy a formar parte de un equipo, yo le he dicho a él que esperamos la reunión con Pedro Castillo, y con él estamos coordinando una reunión con los científicos peruanos. ‘Concurso’ significa que es una propuesta que tiene décadas y ha sido apoyada por Castillo”, indicó.

Modesto Montoya: “Le he dicho a él [Cerrón] que esperamos la reunión con Pedro Castillo”