La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, rechazó que el Gobierno vaya a tomar alguna “medida represiva” contra alguna autoridad como el procurador general de la República, Daniel Soria, cuyo nombramiento fue cuestionado por el abogado de Pedro Castillo.

También descartó que el Ejecutivo haya anunciado que se vaya a retirar del cargo al mencionado procurador, a pesar de las declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres.

“Hubo algunos comentarios respecto a la actuación del procurador que venían de la defensa del presidente de la República, pero el Ejecutivo no va a actuar de manera represiva contra ninguna autoridad. Lo importante es respetar la independencia”, respondió la primera ministra en una conferencia de prensa este viernes.

Mirtha Vásquez responde sobre el procurador Daniel Soria https://www.tvperu.gob.pe/

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, dijo que iba a revisar dentro del marco de la ley la designación de Daniel Soria como procurador general de la República, luego que el abogado del presidente, Eduardo Pachas, asegurar que no contaba con la experiencia necesaria para ocupar el cargo.

“Hay un pedido de parte de la defensa de revisar alguna actuación del procurador. Es un requerimiento. Como el procurador depende del Ministerio de Justicia, el ministro de Justicia ha expresado que podría acceder a esta solicitud que se ha hecho para revisar algunos aspectos referentes a su actuación”, aseveró Vásquez.

“Pero eso no significa, no se debe interpretar como una interferencia, como una persecución. Nadie ha anunciado que se va a retirar al procurador. Eso hay que dejarlo claro. No es, de ninguna manera, el objetivo de este Gobierno. Reafirmamos nuestro sentido de independencia por las autoridades”, agregó.

Aníbal Torres sobre el procurador

Cabe recordar que el abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, visitó el despacho del ministro de Justicia el martes 4 de enero, según el registro oficial de visitas.

El miércoles, un día después de esa visita, el defensor legal del jefe de Estado hizo un pedido público a través de declaraciones a la prensa para que Aníbal Torres revise si es que la designación de Daniel Soria como procurador general de la República cumplía con los requisitos de ley.

“Exhorto a Aníbal Torres que examine si este señor tiene los dos años de litigio y si no los tiene que se anule el nombramiento y que devuelva todo el dinero que este señor ha cobrado por ese cargo público”, expresó en Canal N.

En respuesta, Aníbal Torres señaló que revisará el expediente del nombramiento de Daniel Soria según ley, y que esto no significará que sea removido del cargo.

“Frente a las denuncias que ha hecho el defensor del presidente y otras personas, va a tener que ser revisado todo el expediente del nombramiento del procurador. Yo procederé conforme a la ley, no me puedo salir de la ley”, manifestó Torres Vásquez en diálogo con RPP.