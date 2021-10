La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, refirió que no es prioridad del Gobierno la propuesta de una Asamblea Constituyente.

“Para eso se necesita generar un proceso que los abogados le ponemos un nombre, el momento constituyente, que la población sienta la necesidad de caminar hacia una reforma total o parcial de la Constitución. Esas condiciones son parte de procesos largos. Este Gobierno no lo está planteando y no lo va a plantear de hoy para mañana”, señaló anoche en TV Perú.

“Incluso he escuchado muchas veces al presidente hablar sobre generar condiciones, de crear comisiones de expertos. Hay partidos que están por su lado recogiendo firmas, eso también es legítimo. Esto va a ser parte de un proceso; no está como una de las prioridades del Gobierno en este momento. En este momento lo que importa es abordar la pandemia y mirar cómo retornan los niños a clase lo antes posible, y sobre todo la estabilidad económica”, agregó.

Por otro lado, Vásquez calificó como una decisión “peligrosa” para el equilibrio de poderes que el Congreso pueda aprobar por insistencia la ley observada que plantea regulaciones en la aplicación de la figura de la cuestión de confianza desde el Ejecutivo.

Esto, un día antes de que la Comisión de Constitución tenga una sesión extraordinaria este sábado para debatir un predictamen que plantea aprobar por insistencia la norma observada por el Gobierno.

“Personalmente me preocupa mucho porque conozco bastante bien esta discusión. Se quiere aprobar una reforma sobre la cuestión de confianza que estimo es muy peligrosa pero, además, no solo es mi opinión. El Tribunal Constitucional lo ha dicho muchas veces: no podemos generar desbalance de poderes”, dijo este viernes en una entrevista a TV Perú.

null null

La primera ministra señaló que regular una de las herramientas constitucionales que tiene el Ejecutivo sin que se modifiquen las que tiene el Congreso, como la censura y la vacancia, genera un desequilibrio que permitiría que un poder se sobreponga sobre el otro. “Eso es gravísimo en el marco del Estado de derecho”, destacó.

Cabe recordar que esta semana, con Guido Bellido todavía a la cabeza de la PCM, el Gobierno observó la ley que aprobó el pleno del Poder Legislativo que interpretaba los artículos 132 y 133 de la Constitución y que planteaba, de esta manera, regulaciones en el uso de la cuestión de confianza en la Ley del Poder Ejecutivo.

Vásquez Chuquilín resaltó que, si bien puede haber un interés legítimo detrás de estas norma por la inestabilidad política vivida en los últimos años, el tema debería ser evaluado en conjunto, tanto Ejecutivo como Legislativo, para evitar una nueva confrontación porque, ante una norma aprobada por insistencia, el Gobierno presentaría un recurso de inconstitucionalidad, algo que calificó como un “conflicto innecesario”.

“Instaría al Congreso que reflexiones esto. Incluso creo que podemos trabajar proyectos conjuntos respecto a cómo regulamos los mecanismo de equilibrio de poderes que implican todos los procesos en conjunto: cuestión de confianza, vacancia, censuras, etc. Tenemos que trabajar todo en integralidad, conjuntamente. Creo que eso solucionaría el problema”, aseveró.

Mirtha Vásquez y el Congreso

La titular de la PCM, que juró al cargo en reemplazo de Guido Bellido este miércoles, dijo que la próxima semana iniciará un proceso de diálogo con todas las bancadas del Congreso con miras al voto de confianza que debe solicitar su Gabinete en un plazo de 30 días.

“Reconozco que hay bancadas que tienen posiciones bastante interesantes para poder avanzar, para poder llegar a lo que llamo los mínimos consenso. No podemos estar de acuerdo en todo, pero avancemos en lo que sí. Desde la otra semana voy a pedir reuniones con las bancadas, quiero dialogar con todos ellos”, aseguró.

“Sé que hay bancadas bastante duras que, de hecho, han manifestado que no quieren dar un voto de confianza, pero creo que es importante primero escucharnos y creo que toda preocupación es legítima. Estoy dispuesta a escucharlo y debatir con ellos sus principales objeciones”, agregó Vásquez.