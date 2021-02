La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, consideró que el proyecto de reforma del sistema de la AFP propuesto por la comisión a cargo de la congresista Carmen Omonte debe pasar por las “comisiones ordinarias” del Legislativo antes de que sea debatida en el pleno.

La titular del Parlamento Nacional dijo creer que “no hay que forzar” su debate antes de que “pase los filtros” necesarios.

“Hay que conocer la propuesta a fondo, hay que debatirla y si es necesario hay que mejorarla, [...] Creo que no hay que forzar. Hay que pasar los filtros, efectivamente, tiene que pasar por las comisiones ordinarias, hacer todo el debate ahí y luego pasar al pleno”, sostuvo en diálogo con Canal N.

En esa línea, aseveró que no le “parecería mal debatir” la iniciativa promovida por el Legislativo pese a las Elecciones Generales del 2021 y lamentó la “campaña” promovidad por “las AFPs” en contra del proyecto.

“El encargo de hacer una propuesta del sistema de reforma de pensiones es de mucho antes del Congreso, ya tenemos una propuesta, creo que el tema de decir que no que ahorita entramos a una campaña electoral, no me parece”, señaló.

“Las AFPs han empezado una campaña no adecuada que antes de que entre a cualquier debate han empezado con una campaña de desprestigio de esta naturaleza. Si alcanzamos en el tiempo, no me parecería mal debatirlo, por lo menos, llegar a ese punto”, manifestó.