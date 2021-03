a presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, confirmó que el congresista Edgar Alarcón (Unión por el Perú) presentó documentación que da como positiva una prueba de COVID-19 y aseguró que la Mesa Directiva evaluará los certificados, ya que sería “gravísimo que una persona intente falsear información”.

“Ayer el señor Alarcón presentó unos certificados médicos, me parece que también acompañados de una prueba y en principio eso se tiene que prescribir cierto, en tanto no haya una prueba en contrario. En la noche vi que había trascendido que estas pruebas no serían ciertas, nuestra obligación como Mesa Directiva va a ser evaluar y espero que el propio señor Alarcón pueda colaborar en disipar estas dudas porque sería gravísimo que una persona intente falsear una información como estos documentos, eso sería gravísimo”, afirmó en entrevista con Ideeleradio.

Vásquez consideró que Edgar Alarcón debería “generar las facilidades” a fin de “disipar” las dudas y continuar con la programación del proceso de la denuncia en su contra, de ser conveniente.

El pleno del Congreso de la República tenía programado este viernes 12 de marzo debatir la acusación constitucional contra Alarcón por antejuicio político en su condición de excontralor general de la República, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito agravado.

“Yo creo que el señor Alarcón mismo tiene que generar las facilidades para que estas dudas se puedan disipar y continuemos con su proceso, cautelando las debidas condiciones. Si él está realmente enfermo pues obviamente no se puede continuar en este momento, pero creo que hay que garantizar que todo está correctamente acreditado en el tema de su enfermedad”, sostuvo.

Además, manifestó que en el escenario de que la documentación presentada por el legislador de UPP no fuera verídica, constituiría ilícitos penales, por lo que “se tendría que tomar algunas acciones” desde el Parlamento.

“Digo que es muy grave desde el punto de vista legal, un supuesto de esta naturaleza -no estoy afirmando que lo sea- significaría que se está cometiendo ilícitos penales, falsificación de documentos, obstrucción a un proceso que se está llevando adelante, eso significaría, además, que tenemos a un congresista que está tratado de evadir responsabilidades y todo eso puede configurar ilícitos penales. Yo espero que no sea así realmente porque ya el Congreso tan venido a menos en la confianza creo que no puede verse manchado por situaciones así”, dijo.