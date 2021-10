La jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, rechazó que exista una serie de contradicciones con el presidente de la República, Pedro Castillo, respecto a la nacionalización del gas de Camisea. Reiteró además que el Gobierno respeta la libertad de empresa.

“Quiero descartar cualquier contradicción entre el presidente de la República, mi persona y el gabinete en pleno. Nosotros, creo, que hemos sido coherentes en decir que queremos reactivar la economía de nuestro país, estamos mirando diferentes salidas que podemos plantear”, manifestó la primera ministra a la prensa durante su visita a Puno, este jueves 28.

En esa línea, Vásquez Chuquilín explicó que el Ejecutivo busca la “masificación del gas” al referirse a la nacionalización de este recurso que es demandado por la ciudadanía.

“Una de las cosas que se ha venido demandando es el gas, por ejemplo, siendo un recurso de nuestro país, cómo no llega a todos los peruanos. En ese sentido, cuando el presidente plantea la nacionalización no está sino planteando que se masifique el gas. Pero, tanto como el presidente lo ha planteado, no solamente en su plan de trabajo, ha sido recogido en la política nacional de Estado que acaba de ser publicada en El Peruano y que constituye una norma”, sostuvo la primera ministra.

“Además el presidente lo ha aclarado mediante su comunicación en Twitter, él lo que plantea es la nacionalización significa cómo llega el gas a más peruanos respetando por supuesto la libertad de empresa”, añadió.

El lunes 25, desde Bagua Grande, en Amazonas, el mandatario Pedro Castillo emplazó al Congreso de la República para juntos promover una ley que busque la “estatización o nacionalización” del gas de Camisea.

“Hay mucho para hacer en este país. Acabamos de firmar el decreto supremo sobre la recuperación del gas. Y desde acá instamos al Congreso para que de una vez por todas hagamos una ley conjunta sobre la estatización o la nacionalización del gas de Camisea para darle a todos los peruanos”, manifestó.

Ante ello, diferentes bancadas del Parlamento cuestionaron las palabras de Castillo Terrones al considerar que afecta lo dicho por la primera ministra, Mirtha Vásquez, quien reconoció la importancia de la inversión privada durante su exposición de política de gobierno el mismo lunes 25.

En consecuencia, el jefe de Estado aclaró que su administración tiene como prioridad la masificación del gas en el sur del Perú, además que respetará la libertad de empresa.

“Como #GobiernoDelPueblo, somos y seremos respetuosos con la libertad de empresa. El gasoducto que llevará el gas al sur del país es nuestra prioridad, así como su masificación en beneficio de todos los peruanos. Ese es nuestro compromiso asumido con el pueblo y lo cumpliremos”, publicó en Twitter el martes 26.