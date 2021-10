La bancada de Perú Libre anunció que no asistirá a la reunión convocada por la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, para este lunes 18 de octubre, en el marco de las “Rondas de Diálogo por la Gobernabilidad”.

A través de un documento enviado a la titular de la PCM por su vocero, Waldemar Cerrón, el grupo oficialista justificó la no asistencia señalando que sus legisladores se encuentran en semana de representación y ese mismo día retornarán a Lima.

“Por lo señalado precedentemente, es inviable nuestra asistencia a la invitación formalizada a través de mi representada, toda vez que nuestra bancada de manera democrática y con la participación de todos sus integrantes se debe tomar dicha decisión, abordando además una agenda de manera orgánica; en tal sentido, se está convocado a todos los miembros con dicho fin”, detalló.

Cerrón también informó a Vásquez Chuquilín que todos los viernes de cada semana, excepto en las correspondientes a las de representación, se reúnen como bancada con el presidente Pedro Castillo, con lo cual se podría “coordinar su asistencia a efectos de canalizar la reunión y abordar los temas propuestos” uno de esos días con la primera ministra.

Como se recuerda, Mirtha Vásquez iniciará el próximo lunes 18 de octubre las “Rondas de Diálogo por la Gobernabilidad”, con las diferentes bancadas del Congreso de la República, a fin de establecer consensos en torno a los temas prioritarios para la ciudadanía.

Según el cronograma difundido por la PCM, ese día la primera ministra tenía previsto reunirse con la bancadas de Perú Libre a las 4:00 pm., tras lo cual haría lo mismo con el grupo parlamentario de Alianza para el Progreso (6:00 pm.).

Para el martes 19 se han previsto reuniones con Acción Popular (9:00 am.), Partido Morado (10:00 am.), Somos Perú (11:00 am.), Fuerza Popular (3:00 pm.), Podemos Perú (4:00 pm.) y Juntos por el Perú (5:00 pm.).

Finalmente, para el miércoles 20 Vásquez Chuquilín sostendrá encuentros con las bancadas de Avanza País (4:00 pm.) y Renovación Popular (5:00 pm.).