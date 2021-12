El ministro de Salud, Hernando Cevallos, descartó que esté evaluando la posibilidad de renunciar al cargo o que el presidente Pedro Castillo le haya recomendado abandonar el puesto que ocupa desde el inicio del Gobierno.

Hernando Cevallos reiteró de esta manera que no se ha cometido ningún tipo de acto irregular o tráfico de influencias tras la difusión de conversaciones vía WhatsApp en las que se muestra que habría accedido reunirse con una mujer que estaba buscando tener un cargo dentro del Ministerio de Salud.

“[¿Está pensando en renunciar?] No es cierto, de ninguna manera. Yo ya he señalado que se han enviado cartas al contralor general, la Fiscal de la Nación, para que revisen este caso que se ha planteado, pero de ninguna manera se ha planteado ningún tipo de renuncia. [¿Se lo ha pedido el presidente?] No, de ninguna manera”, respondió a RPP la mañana del viernes.

En una conferencia de prensa el pasado martes 7 de diciembre, el titular del Ministerio de Salud aseguró que no se concretó ninguna contratación que evidencie tráfico de influencias y que la persona en cuestión solo acudió a su despacho una vez el 11 de noviembre, fecha en la que también pidió a un asesor legal un trabajo que finalmente no se le otorgó.

null null





Tras reiterar esta versión, el ministro descartó que su permanencia en el Gabinete pueda afectar la gestión del Gobierno.

“No creo porque no hay nada. Sé que hay una campaña muy fuerte de unos sectores. Estoy de acuerdo que se investigue y se transparentes las cosas pero de una manera seria”, comentó, luego de saludar que desde el Congreso las comisiones de Salud y Fiscalización estén planteando indagar en el caso revelado por la difusión de estas conversaciones.