Minjus formará comisión administrativa para investigar casos de corrupción

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) formará una comisión administrativa para investigar los casos de corrupción al interior de dicho ministerio, informó hoy el ministro Vicente Zeballos.

"Estamos determinando, a partir del día de hoy, la constitución de una comisión de procedimientos administrativos para que se profundicen las investigaciones y se deslinden (responsabilidades)", adelantó.

Zeballos mencionó que la comisión deberá verificar si existe algún tipo de estructura organizativa con pretensiones negativas.

"Quiero cortar de raíz este tipo de problemas que pudiera haber, no estoy diciendo que lo hay", subrayó.

El Minjus publica hoy una resolución en la que dan por concluida la designación de Manuel Soto Gamboa en el cargo de secretario general del ministerio, quien fue designado por el exministro Salvador Heresi.

La norma encarga las funciones de Secretaría General del Minjus a Manuel Larrea, quien se desempeña como jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del ministerio.

"Quiero marca una posición drástica contra la corrupción y el hecho acontecido respecto a este Secretario General no es nuevo", comentó.

Indicó que durante la semana asada se han hecho público algunos audios y denuncias periodísticas que involucraban a Soto y no transmitían una perspectiva de transparencia y honestidad del Ministerio de Justicia.

"Lo que me llama poderosamente la atención es que ya hace más de una semana se puso de conocimiento público estos audios y no se tomó ninguna determinación ni acción. Lo único que se hizo fue cesar en sus funciones y cortar el vínculo laboral a la esposa del ex presidente de la Corte Superior del Callao", indicó en RPP Noticias.

Asimismo, mencionó que no se ha tenido mayor avance en el proceso administrativo que se inició a Maritza Sánchez.