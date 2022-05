El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Zea, retrocedió en su decisión de separar a Paul Jaimes como secretario general de su sector, pues consideró que su accionar se dio “de acuerdo a ley”, pese a que a la noche de ayer tuvo una opinión diferente.

En sus redes sociales también dio marcha atrás en las críticas que hizo contra Conveagro, a cuyo presidente pidió perdón.

“Deseo expresar mis disculpas públicas a Conveagro por las expresiones vertidas anoche en un medio periodístico. Mi gestión tiene las puertas abiertas para todos los sectores del agro. El reto de la Segunda Reforma Agraria nos necesita unidos”, escribió.

“Por otro lado, de la evaluación al Secretario General del Midagri, Dr. Paul Jaimes Blanco, debo señalar que su accionar procede conforme a Ley y sus funciones. Lo conmino a seguir entregando su capacidad al servicio de la función pública, en beneficio de los más necesitados”, añadió en otro mensaje.

Zea había declarado ayer a RPP que el secretario general de su sector sería separado, pero se negó a dar detalles sobre los motivos de su salida.

Por otro lado, de la evaluación al Secretario General del @midagriperu, Dr. Paul Jaimes Blanco, debo señalar que su accionar procede conforme a Ley y sus funciones. Lo conmino a seguir entregando su capacidad al servicio de la función pública, en beneficio de los más necesitados. — Oscar Zea (@OscarZeaPL) May 20, 2022

“Un funcionario que esté cuestionado tenemos que cambiarlo porque no hay ninguna razón de que continúe porque nadie es imprescindible, hay profesionales que lo pueden reemplazar. Yo creo que ahí no tengo ningún problema”, dijo.

“No se trata de que sea cierto o falso [la denuncia de Panorama], sino que la decisión está dada de que al señor lo vamos cambiar. [¿Por qué lo saca?] Porque tenemos que sacarlo, [pero ¿por qué?] porque lo tenemos que sacar, no hay ningún argumento. [¿Simplemente lo saca porque le da la gana?] Sí, claro, lo saco y punto”, añadió.

Con relación a Conveagro, Zea dijo ayer que su presidente, Clímaco Cardenas, era un “mequetrefe” y “señorcito” que no representa “a nadie”.

“¿Quién es Conveagro?, hay un mequetrefe, hay un señor que dice que representa a los gremios, a los agricultores, y realmente no representa a nadie. Hay un señorcito hablando mal del ministro, hablando mal del ministerio y yo les voy a pedir con mucho respeto que no me vuelvan hablar de Conveagro. Ese señorcito no existe y no representa a nadie”, dijo ayer.