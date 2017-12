Ministro Vicente Romero explica el origen de su cuestionada foto con Keiko Fujimori

En su primer día efectivo en el cargo, el flamante ministro del Interior Vicente Romero explicó la foto que viene circulando en redes sociales. En la foto, que reconoció como suya, asiste a una joven Keiko Fujimori en los años del gobierno de su padre Alberto Fujimori.



“Esa fotografía seguramente se ha dado en el trabajo que uno realiza como seguridad tanto para la familia presidencial, como para el propio presidente de la República”, indicó el ministro del Interior Vicente Romero en entrevista con RPP Noticias.

“No veo que haya cometido ningún delito o falta. De pronto ha sido un acto de cortesía que se ha dado coyunturalmente en un lugar. No recuerdo exactamente, pero sí es mi foto, la reconozco”, agregó.

“Nosotros los oficiales de policía obedecemos a los cambios naturales que se producen todos los años. No he pedido trabajar con ningún presidente, mi comando me eligió para poder ir a trabajar a estos puestos”, explicó Romero Fernández.



Fecha

El ministro no recordaba la fecha de la foto. No obstante, Keiko Fujimori fue primera dama desde abril de 1994 hasta noviembre del 2000, mientras el ahora ministro del Interior Vicente Romero trabajó en el gobierno de Alberto Fujimori entre 1994 y 1996.

Vicente Romero ha trabajado con cuatro presidentes: con Alberto Fujimori, entre 1994 y 1996; tres años más con Alejandro Toledo; un año con Ollanta Humala y otro más con Pedro Kuczynski, tras los que fue convocado.

“Pero mis actos públicos siempre han sido transparentes y de ejemplo. No he pedido ser ministro, he sido convocado por el presidente Kuczynski, quien me da una misión que la tengo que cumplir principalmente en dar la seguridad a las personas, mantener el orden, en que las leyes se cumplan”, explicó nuevamente.



“Mi compromiso es de acción, nunca puedo dejar de ser policía. Me he criado en las calles y continuaré en las calles”, señaló finalmente.

Oficializan

Según la Resolución Suprema N° 244-2017-PCM ( ver aquí), hoy jueves se nombró ministro del Interior a Vicente Romero Fernández. Asimismo, otra resolución (ver aquí) acepta la renuncia de Carlos Basombrío Iglesias.