¿Puede un ministro pedir licencia al cargo? Constitucionalistas responden

Esta mañana, el Ministerio de Cultura informó que la ministra Ulla Holmquist obtuvo licencia al cargo por motivos de salud, pero no precisó por cuánto tiempo. Al difundirse extraoficialmente la información de que se trataba de una licencia indefinida, surgió la duda de si existe esta figura para el cargo de ministro/a.

No obstante, fuentes cercanas a Gestión informaron que en realidad la ministra habría presentado su renuncia al cargo, pero el presidente Martín Vizcarra todavía no la acepta.

🚨 La ministra de Cultura, #UllaHolmquistPachas, se encuentra con descanso médico. Las actividades en el @MinCulturaPe continúan de manera normal. pic.twitter.com/9lB2pF6AkM — Ministerio Cultura (@MinCulturaPe) 21 de junio de 2019

Dos constitucionalistas consultados por Gestión señalaron que la figura de licencia para el cargo de ministro no se encuentra expresamente señalada en las leyes peruanas. Sin embargo, esto no implica que no pueda concederse cuando la situación lo amerite, señala el constitucionalista Raúl Ferrero.

“No está expresamente contemplada la figura de la licencia, lo que no significa que no pueda darse. Habría que ver las razones que ella ha presentado”, manifestó Ferrero.

Por su parte, el constitucionalista Ernesto Álvarez Miranda advirtió que si bien la licencia no se encuentra señalada en la ley, en el Perú, como ha sucedido en otros países, podría concederse este permiso por un tiempo determinado por motivos de salud.

“Ha habido casos de ministros de otros países que han estado de licencia por someterse a una operación, pero esto tiene que ser por un tiempo determinado, una semana o máximo 15 días”, indicó.

De requerirse un plazo mayor o indefinido, lo que correspondería es la renuncia del ministro, opina Álvarez. “El cargo de ministro es muy frágil y efímero. Por esa naturaleza no admitiría una licencia con plazo indefinido”, advirtió.