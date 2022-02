El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, advirtió que si su viceministro de Transportes, Víctor Raúl Alejos Siguas, designado en reemplazo de Fabiola María Caballero Sifuentes, está involucrado en un consorcio involucrado en presuntas contrataciones irregulares, no dudará en “sacarlo mañana mismo”.

“Definitivamente hasta este momento desconocía, pero si está comprometido en algún tipo de relación que haya, no dudaré en sacarlo mañana mismo”, acotó en entrevista con ‘Cuarto Poder’.

Sobre la declaraciones de Karelim López

De otro lado, Silva Villegas aseguró que no conoce a la empresaria Karelim López y negó ser parte de una mafia en el sector supuestamente integrada, entre otras personas, por el presidente Pedro Castillo.

Indicó que dichas acusaciones le dan “un poco de risa” y refirió que las obras que se adjudican se realiza a través de las unidades ejecutoras.

“En primer lugar da un poco de risa esas cosas que hablan porque definitivamente nosotros no estamos en ese tipo de negocios, y eso que quede claro. Todas las obras que se adjudican son a través de las unidades ejecutoras, donde los ministros no tenemos influencia y no tenemos derecho de meternos allí porque son unidades autónomas que tienen su comité de evaluación y ellos ejecutan”, expresó.

“Además, mi despacho en todas las obras que han sido adjudicadas ha sido puesto control concurrente y además también se ha pedido control posterior en la mayoría de las obras. En una situación nosotros no dudamos en hacer la denuncia nosotros mismos porque en realidad no estoy comprometido allí. No conozco a esa señora que ha salido a hablar, a imputar esas cosas”, añadió.

Silva Villegas también manifestó que no le debe ningún favor a nadie y que todos los profesionales designados en el MTC fueron aprobados previa evaluación, sin tinte político.

“Voy a dejar en claro que nosotros no debemos un favor a nadie, ni político, ni económico en absoluto. Todos los profesionales que se ponen son previa evaluación, además sin tinte político”, subrayó.

“Yo en caso soy muy tajante y le voy a pedir a la persona que piensa eso que investigue, que no hable por hablar porque definitivamente las cosas deben hacerse con un poco más de cautela y respetando la institucionalidad”, agregó.

Sobre el director de la DGAC

Respecto a la permanencia del actual director de la DGAC, Donald Castillo, indicó que permanecerá en el cargo, y dejará el cargo al que ha sido encargado.

“Las personas que dicen que quieren sacar, y no le he pedido. Se le está pidiendo que deje”, expresó Juan Silva.

