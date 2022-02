El flamante ministro del Interior, Alfonso Chávarry, descartó tener antecedentes negativos o sentencias por narcotráfico, por el contrario afirmó que en su carrera como policía recibió condecoraciones por su lucha contra este delito.

“Tengo que decirles que si estuviera manchado o tuviera antecedentes no me hubiera presentado. No tengo sentencia por narcotráfico, tengo más de 30 felicitaciones durante mi actividad en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia, tengo experiencia en el trabajo de calle”, aseveró.

“Yo he intervenido, yo he denunciado, he hecho operativos he capturado delincuentes, nunca he estado metido en esto [del narcotráfico], en el caso de los abusos de autoridad sí porque el policía está sujeto a denuncias, yo he tenido quejas pero en ningún momento me han sentenciado, yo no soy manchado, no tengo sanciones”, agregó.

Chávarry reemplazó en el cargo a Avelino Guillén, quien presentó su renuncia al cargo la semana pasada. La salida de Guillén generó la crisis del Gabinete y derivó en la salida de Mirtha Vásquez de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien fue reemplazada por Héctor Valer.

En cuanto a la situación de los ascensos, proceso que ha sido cuestionado por presuntas irregularidades, el nuevo ministro dijo que incentivaría la promoción de los oficiales que hagan méritos al servicio de la ciudadanía.

“Voy a ver los ascensos, voy a respaldar al personal subalterno, acá el policía que me trabaje lo voy a incentivar y le daré ascensos pero el que está por otro camino, el camino oscuro, ese tiene los días contados porque no voy a permitir eso, voy a velar por mi personal”, dijo.