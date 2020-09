Carlos Basombrío, exministro del Interior, consideró que Jorge Montoya debería renunciar a esta cartera del Estado “por autoestima, por amor propio” como responsable político de la tragedia en la discoteca Thomas Restobar de Los Olivos, en la perecieron 13 personas.

“Debería renunciar por autoestima, por amor propio, porque uno no puede tener alguna responsabilidad operativa, pero lo ocurrido en su gestión ha sido una cosa horrorosa y él fue parte involuntaria de un encubrimiento, que le hace mucho daño a las familias”, dijo a Canal N.

“Me pongo en esta circunstancia y si fui engañado tan tontamente, si no pedí las cámaras, si me baso en la palabra del director de la Policía, quiere decir que el hombre estaba muy solo en el ministerio. No tenía capacidad de formarse una opinión propia”, añadió.

Basombrío Iglesias además señaló que si Jorge Montoya no llega a renunciar al Ministerio del Interior y mantiene el respaldo del Ejecutivo, su gestión estará “marcada por un final próximo”.

“Así no renuncie así el presidente resista la presión, va a ser un ministro cojo, que está a la espera de la siguiente crisis para que salga. Esta puede sobrevivir, pero está con el agua hasta el cuello. Es una gestión marcada por un final”, dijo.