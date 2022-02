El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, aseguró que “no hay borrones ni cuentas nuevas” en el proceso de ascensos en la Policía Nacional (PNP) y dijo que su gestión viene realizando el seguimiento a las denuncias del caso.

En declaraciones a los periodistas desde San Martín de Porres, indicó que al asumir el cargo se encontró con este tema, razón por la cual se determinó que la Inspectoría de la PNP analice las denuncias y evidencias que se puedan presentar.

“No hay borrones ni cuentas nuevas. Me he hecho cargo de mi cartera del Interior y he encontrado el nombramiento de los ascensos, que lo ha hecho el comando anterior. Sin embargo, nuestra Inspectoría realizará el seguimiento respectivo referente a las denuncias y evidencias que se puedan presentar”, manifestó.

Chávarry también aseveró que Arturo Cárdenas y Eduardo Reyes, dos integrantes de Perú Libre que se encuentran vinculados al Caso Los Dinámicos del Centro, se encuentran con los “días contados”.

“Tenemos un equipo especial, estamos repotenciándolo. Hoy día debe salir el cambio de generales, anoche lo hemos trabajado, dar el puesto y el profesionalismo adecuado para que cada general vaya al puesto que le corresponde”, indicó.

“En el lapso de dos o tres días, me falta sacar el cambio de los jefes, tanto coroneles, comandantes y mayores. Aquí estamos reforzando, recién estoy empezando, pero tienen los días contados esos Dinámicos del Centro”, agregó.

Finalmente, el titular del Mininter informó que se está solicitando los antecedentes de los nuevos subprefectos para determinar si alguno de ellos está procesado, involucrado en actos delictivos o tienen antecedentes penales.

Como se recuerda, el pasado lunes 31 de enero se oficializó la salida y el pase a retiro del comandante general de la Policía Nacional, teniente general PNP Javier Gallardo, uno de los responsables de la crisis en el sector Interior y cuyo cambio había sido solicitado hace dos semanas por el renunciante ministro Avelino Guillén.

