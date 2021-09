Tras las últimas afirmaciones realizadas por el ministro de Justicia, Aníbal Torres, pidiéndole al secretario general de Perú Libre y condenado por corrupción de funcionarios, Vladimir Cerrón, que “no se meta en los asuntos del Gobierno”, el ministro del Ambiente consideró que la “percepción” del titular de Justicia sobre el sentenciado por corrupción “no es muy solvente”.

“Es su versión, que respeto, pero hay una posición bien clara en el gobierno. Me parece que la percepción del ministro (Aníbal Torres) todavía no es muy solvente, en el sentido que, hasta donde yo sé, en este caso el señor Cerrón no participa y no tiene injerencia en el gobierno”, dijo Ramírez a RPP.

“Si es que Cerrón se entromete en el gobierno, eso no es correcto. (Aníbal Torres) tiene su propia percepción, pero hasta donde sé (el sentenciado por corrupción) no participa en las actividades públicas”, agregó.

-“Me causa regocijo que Bellido retiró denuncia contra Chirinos”-

Al ser consultado sobre la agresión verbal realizada por el primer ministro Guido Bellido hacia la congresista Patricia Chirinos, el ministro dijo que le pareció correcto la decisión del premier de desistirse denunciar a la parlamentaria.

“Lo que necesitamos en el Perú es gobernabilidad. Todos las personas tienen derecho a activar los mecanismos legales en la defensa de su honor. No sé bajo qué contexto envió esta carta notarial el señor Bellido ya que sus razones debe tener, lo que me causa regocijo es que haya desistido de esta acción por la gobernabilidad del país y por un tema de unidad”, añadió.

Igualmente, al ser consultado sobre las denuncias policiales en su contra por violencia en contra de su exesposa y hermana el 2012, dijo que “tiene un respeto irrestricto por las mujeres, ya que cumplen un rol importante en la sociedad”.

“Yo no tengo ningún procedimiento judicial abierto. Lo que tengo no es una denuncia policial sino un conocimiento que se hizo a la policía, pero que fue archivado por la fiscalía que fue realizado por la madre de uno de mis hijos. No hubo agresión y en el caso de mi hermana no tengo conocimiento y por el contrario, me llevó muy bien con ella”.