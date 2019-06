Ministro de Defensa, José Huerta, falleció tras paro cardíaco a los 71 años

El ministro de Defensa, José Huerta , falleció esta mañana luego de sufrir un infarto mientras realizaba una visita a la región de Amazonas.

Según informó RPP, el ministro Huerta sufrió una descompensación cuando iba a abordar un helicóptero en la provincia de Condorcanqui y fue trasladado al Hospital de Santa María de Nieva, donde perdió la vida.

El titular de Defensa -de acuerdo a información preliminar- estaba realizando una visita de inspección a los puestos de vigilancia en la provincia de Condorcanqui, frontera con Ecuador, acompañado por miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del Ejército.

La semana pasada, Huerta expresó su respaldo total a los miembros del Ejército que habían participado en una campaña del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ante la polémica por el uso de mandiles rosados.

"Estas prendas (los mandiles rosados) no denigran para nada el uniforme de las Fuerzas Armadas. No se denigra, es parte de una campaña [...] Esa es mi opinión como ministro de Estado y acá no va a haber persona que vaya a ser castigada, sancionada ni cuestionada por esta situación", dijo sobre las críticas por el uso de un mandil rosa por parte del alto mando del Ejército.

José Huerta era viceministro de Políticas para la Defensa cuando fue nombrado como titular del ministerio por el presidente Martín Vizcarra en abril de este año.