El ministro de la Producción, Jorge Luis Pardo, aseguró que se debe respetar la soberanía nacional al comentar las declaraciones que brindó el presidente de la República, Pedro Castillo, en una entrevista sobre la posibilidad de que se le otorgue una salida al mar al vecino país de Bolivia.

En esa línea, el ministro consideró que la posibilidad que se podría evaluar sería a nivel de facilidades en el comercio internacional que también favorezcan al Perú, en lugar de una alternativa que pueda afectar la soberanía del país.}

“La soberanía hay que respetarla. Tenemos que ser soberanos siempre. La salida que se le puede dar a Bolivia pues tiene que ser, de repente, algunas facilidades de comercio exterior que favorezca también al país. Es una salida que se le puede dar desde mi criterio”, evaluó esta mañana en declaraciones a Exitosa.

Jorge Luis Prado, ministro de la Producción, dijo que se debe defender la soberanía nacional. (Exitosa)

El martes 25 de enero, en una entrevista difundida por CNN en Español al periodista Fernando del Rincón, Pedro Castillo reconoció que antes de ejercer el cargo de jefe de Estado se había mostrado a favor de que se le otorgue acceso al mar a Bolivia.

“En un evento, ni siquiera se me pasó por la cabeza ser candidato. Pero ese es un clamor de Bolivia. Sí, lo dije [...] No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo... jamás haría que cosas que el pueblo no quiera”, expresó el presidente.