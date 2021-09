El ministro de la Producción, Yván Quispe, afirmó que “es una posibilidad” que el Ejecutivo haga cuestión de confianza para la permanencia de Iber Maraví en el Gabinete, pese a que la presidente del Congreso reiteró que en conversación con el presidente Castillo, este le indicó que no estaba en la agenda de su administración hacerlo.

“(¿Se va a plantear cuestión de confianza por Maraví?) Esa es una posibilidad. No se afirmado ni se ha descartado nada. Reitero es una posibilidad”, dijo en diálogo con la prensa.

Antes de la presentación de Maraví en el parlamento -para responder por sus presuntos vínculos con Conare y actos terroristas- la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, recordó que el jefe de Estado, Pedro Castillo, le dijo -anoche- que no está en la agenda del Gobierno plantear una cuestión de confianza.

Pero advirtió que de hacerlo, la palabra de Castillo no tendría validez y el Congreso tendrá que asumir la responsabilidad.

“Pedro Castillo nos dijo que no está en la agenda del Gobierno plantear una cuestión de confianza y le tomaremos la palabra. El gobierno no presentará cuestión de confianza y, de hacerlo, la palabra del presidente Castillo no tendría ninguna validez y el Congreso tendría que asumir su responsabilidad”, manifestó.

La titular del Poder Legislativo recordó que la Junta de Portavoces se reunió -el miércoles- para tomar un acuerdo unánime en defensa del fuero parlamentario y, posteriormente, para dialogar con Castillo Terrones en compañía de voceros de diversos grupos políticos.

“El mandato popular por el cual fuimos electos fue muy claro y contundente, no volver a repetir una confrontación que desnudó la precariedad de nuestras instituciones y la debilidad de nuestro sistema sanitario y de salud, así como la reactivación económica”, comentó.