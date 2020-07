El ministro de Educación, Martín Benavides, sostuvo que el Congreso no ha realizado una investigación seria para crear una comisión investigadora contra la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) por presuntas irregularidades en el proceso de licenciamiento.

“Acá no ha habido una investigación seria para que hayan llevado a tomar esas decisiones por parte del Congreso, todo inició por un semanario o de una página web, luego un medio o dos medios tomaron esa información y han ido entrevistando a congresistas que son quienes han votado a favor de esta comisión. Una investigación seria no ha habido”, detalló el también ex jefe de la Sunedu en diálogo con TV Perú.

Asimismo, Benavides sostuvo que desde que este Congreso inició sus funciones, se llevaron a cabo una serie de iniciativas para desprestigiar a la Sunedu. Añadió que esto podría perjudicar la reforma universitaria.

“Desde que este Congreso y esta Comisión de Educación ha venido funcionando, ha habido una serie de iniciativas que ha tenido como objetivo el tratar de quitarle autonomía a la institución, darle una visibilidad negativa a la opinión pública. Para mí esto es una más de todas las acciones que se han venido dando”, agregó.

“Estoy seguro que Sunedu va a salir bien, lo que me preocupa es toda esta campaña contra la institución … No me preocupa que el Congreso investigue, porque Sunedu es una institución que va a responder con toda objetividad, me preocupa el tema de fondo que es retroceder la reforma universitaria”, sostuvo.

Durante esta madrugada, el pleno del Congreso de la República otorgó facultades a la comisión de Educación para conformar una comisión investigadora contra la Sunedu.

Por 101 votos, 16 en contra y 8 abstenciones, la representación nacional dio luz verde a que esta comisión indague los licenciamientos de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL).