¿Qué acciones están llevando adelante en la lucha contra el narcotráfico? ¿En qué zonas están actuando ahora?

Este año el gobierno ha dado bastante impulso a la lucha contra el narcotráfico. En el Vraem (Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín) mis antecesores: José Huerta y Jorge Moscoso ya venían trabajando intensamente. Este trabajo intenso ha venido dando frutos que desde el 2013 no se lograban.

¿Qué avances hay?

Uno de ellos fue el reducir el espacio geográfico de la zona de emergencia. Hasta diciembre de 2018 teníamos 54 distritos declarados en zona de emergencia en el Vraem. Ahora son 33 distritos. Toda la zona de La Convención ya está libre de las acciones terroristas.

¿Qué significa esto?

Que los delincuentes terroristas y narcotraficantes se han focalizado en una zona que la denominamos “la zona dura” Qué es el Vizcatán del Ene (Junín). Es la de mayor producción de hoja de coca. Es mucho más difícil y agreste porque hay poca o ninguna presencia del Estado, no hay sistema vial, electrificación. Es una zona muy agreste. Queda a la margen derecha del Río Mantaro.

¿Qué acciones están tomando en esas zonas para recuperarla?

Inicialmente entraban muchísimas avionetas a sacar la droga y como estaban cerca al centro operacional de las Fuerzas Armadas, en Pichari, apenas se detectaba una avioneta se capturaba en el sitio e incautaba la droga. Como perdían tantas cargas de droga también han migraron a la zona de Pichis que está por Cerro de Pasco. Ahí hemos destruido 77 aeropuertos clandestinos y se está realizando un trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas y la PNP.

¿Y cuántos aeropuertos clandestinos hay en esa zona?

Hemos podido detectar dos más. Sin embargo de los 77 que hemos destruido a veces (Los narcotraficantes) le pagan a la población S/ 20 mil para rehabilitar los aeropuertos destruidos.

¿Qué otros ajusten están haciendo?

Hemos tomado varias medidas para el próximo año. En primer lugar, en Pichari estaba la parte administrativa y operativa de las Fuerzas Armadas, para la acción en el Vraem. En Pichari se quedará todo el comando operativo y toda la parte administrativa se trasladará a Huamanga (Ayacucho).

¿Reforzarán el personal?

Nos hemos sentado con el Jefe del Comando Conjunto y los comandante de los otros institutos para ver cuál es la gente más experta que antes ha conducido operaciones en la zona para reforzar la parte operativa.

¿Así le llevaran la delantera?

La peor desventaja que tienen las Fuerzas Armadas y el Estado contra el terrorismo y narcotráfico es que ellos viven en la zona tienen toda una experiencia de vida. Nosotros nos vamos rotando cada dos años.

¿Y qué otras zonas trabajan?

En el Putumayo. Es una zona muy agreste donde no existe un sistema vial, solamente hay sistema fluvial. Los colombianos han pasado a la zona peruana y están contratando a peruanos para que siembren la hoja de coca y allí hay laboratorios clandestinos. Este año hemos realizado cuatro operativos denominados “Argmagedón”, se destruyeron más de 40 laboratorios de transformación de hoja de coca, se capturaron algo más de 50 personas entre colombianos y peruanos. Se está intensificando también la presencia del Estado mediante las plataformas itinerantes de apoyo social.

Minería ilegal

Las FF.AA. también actúan contra la minería ilegal. ¿Qué avances tienen en ese sector?

Entramos a “El Tambo”, que queda en la frontera con Ecuador, en la Cordillera del Cóndor donde se llevó a cabo el conflicto del Cenepa. Es lo que antes se llamaba el falso Paquisha. Por la parte de Ecuador es muy fácil llegar porque tienen un sistema vial y el terreno es regularmente plano pero para la parte de nosotros está toda la cordillera, solo se llegan por helicóptero o caminando. Por eso es que allí no entraba el control del Estado y de eso se han aprovechado muchos ecuatorianos, inclusive han hecho una carrozable y sacan en sacos todo el material, lo llevan a un lugar que le llaman Herradura en Ecuador y ahí purifican el oro.

¿Cuánto oro se retira de esa zona?

Nos decían que en esa zona se retira de 80 sacones diarios de material y dependiendo podían conseguir entre 8 y 10 kilos de oro, cada semana.

¿Cómo van a intervenir en esa zona?

Ya entramos. Fue una preocupación del ministro Huerta. Es una zona en control de las Fuerzas Armadas. Estamos conversado con el ministro de Energía y Minas para ver qué se va a hacer en esa zona. Puede ser que se explote formalmente el oro, aunque la gran mayoría de nativos - cerca de 20 mil - no están de acuerdo con la explotación del oro. Se está en esas conversaciones. O hay una minería formal o en todo caso se declara intangible esa zona para que no haya más extracciones.

¿En qué otras zonas de minería ilegal están interviniendo?

Se Intervino La Pampa en Madre de Dios. Fue durante la gestión del Ministro Huerta. Se hizo con la participación de más de dos mil efectivos entre policías y militares. Habían 268 campamentos entre 15 mil y 20mil personas trabajando en la zona. Parecía que hubiese explotado una bomba nuclear.

¿Es una zona ya recuperada ya no actúan los mineros ilegales?

Actualmente está controlada en un 95%. Ya no hay más trabajo de minería ilegal lo único que hay son trabajos esporádicos que realizan en la madrugada pero ya no en la zona sino por las periferias. Las fuerzas del orden están trabajando de forma nocturna para erradicarlos.

¿Cuál es el siguiente paso allí?

El siguiente paso es recuperar la parte ecológica, la reforestación. Es un tema que está liderando la ministra del Ambiente , se formó un equipo multisectorial que trabaja con el gobierno regional de Madre de Dios y han empezado la reforestación. Creo que en un año debemos tener esa zona cambiada.

Corredor Minero sur

José De Echave, de Cooperación informó que los mineros ilegales se han trasladado al Corredor Minero Sur ¿Es así?

Es cierto. Esta gente que vive de la minería ilegal indudablemente si no encuentra otra forma de subsistencia siempre va a buscar ir hacia la minería ilegal. La gran mayoría se mudó hacia el corredor minero.

¿Y qué están haciendo ustedes en el corredor minero actualmente

No estamos interviniendo en el corredor minero.Hemos coordinado con la ministra del Ambiente, porque lo que se está buscando es que se formalicen. Están en proceso de formalización.

¿Sin embargo los mineros ilegales que acaban de salir de allí no están aún en el proceso de formalización?

Los que han salido de la zona están en proceso de empadronamiento. El Ministerio Energía y Minas esta empadronando a cada uno de ellos al que no empadronen, es ilegal y a ese se le interviene.

Gasolina y cambios en sistema de control

A inicio de diciembre 21 militares, entre ellos cuatro generales del Ejército , fueron acusados de integrar la banda criminal “Los Capos del Diésel”, dedicada al robo de combustible de dicha institución del Estado entre el 2013 y 2018, lo que ocasionó un perjuicio de más de S/. 3.5 millones.

¿Qué medidas está adoptando el Ministerio de Defensa para que no se vuelva a repetir delitos de este tipo?

Este es un hecho bastante doloroso para la familia militar, que ha impactado en el inconsciente colectivo. Ante este hecho, nos hemos reunido con los comandantes generales y los inspectores generales para analizar la problemática. Hemos llegado a la conclusión de que se debe abarcar de forma global.

¿Cómo lo van a abordar?

Uno de ellos es la normatividad para el control. La normatividad era muy general. Ahora, se seguirá el flujo de los procesos de compras.

¿Cómo será ese seguimiento?

En ese flujo se verá cuáles son los puntos estratégicos de control para que no hayan irregularidades en cada uno de los procesos. Por ejemplo, en el combustible desde el cálculo de necesidades hasta el consumo final y la rendición de cuentas. En base a eso se están formulando directivas muy específicas para cada proceso. Eso es en el tema normativo. El otro tema, son los sistemas de control en cada uno de los institutos.

¿Y cómo será ese control?

Nos hemos dado cuenta de que los sistemas de control se han vuelto ineficaces con el tiempo porque no han cambiado sus procedimientos. Las estructuras del sistema de control de las inspectorías son dependientes del comando en cada nivel y eso no le permitía hacer una adecuada información cuando se detectaba una irregularidad. Lo que estamos haciendo ahora es independizar todo el sistema de inspectoría del sistema del comando. O sea, el inspector ya no va a depender del comandante de una brigada una de división.

¿De quién dependerán?

El sistema de inspectoría va a funcionar de forma paralela al sistema de comando, o sea los inspectores rinden cuenta al inspector del escalón superior ya no al comandante general. Esto va a permitir que la información de las verificaciones fluyan sin interferencias de cualquier nivel de comando. Va a fluir por el canal de inspectoría y llegará hasta el nivel del inspector general del Ejército o del instituto armado y éste rendirá cuentas mensualmente al inspector del Ministerio de Defensa.

¿Todos los institutos van a tener este sistema?

Sí. Todos los institutos rendirán cuentas. La Marina, la Fuerza Aérea, el Ejército van a enviar sus informes de verificación mensual.

¿Y a los inspectores quién los nombrará?

Los nombrará el Comandante General con acuerdo del ministro, pero acá viene lo importante, ahora el inspector va a informar bajo responsabilidad. Si el inspector no detecta una falla y sucede un hecho, él será responsable por no cumplir con su función de verificación y de control.

¿A partir de cuándo se van a llevar adelante estos cambios que nos está planteando?

En este momento están trabajando cuatro equipos interinstitucionales del Ministerio de Defensa. Se está viendo la parte normativa, los sistemas de control de las inspectorías, la implementación digitalizada y la infraestructura.

¿Cuándo se pondrá en funcionamiento?

Estamos trabajando a tiempo completo y estimó que en máximo en un mes se contará con estructura completa del sistema de trabajo. A finales de enero. Sin embargo los sistemas inspectoría ya están aplicando los protocolos.