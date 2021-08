El ministro de Defensa, Walter Ayala, respaldó a la Marina de Guerra por declaraciones del canciller Héctor Béjar.

El pasado domingo, el programa ‘Panorama’ difundió declaraciones de Béjar en las que se le oye decir “el terrorismo en el Perú lo inició la Marina, y eso se puede demostrar históricamente; han sido entrenados para eso por la CIA”.

Luego de la difusión de estas palabras, la Marina de Guerra del Perú manifestó su rechazo y precisó que se trata de una afirmación falsa que atenta contra el honor de quienes formaron parte de esta institución y lucharon contra el terrorismo.

“La Marina de Guerra del Perú rechaza la afirmación antes referida, carente absolutamente de veracidad, la misma que constituye una afrenta contra los hombres y mujeres que lucharon y continúan luchando contra la delincuencia terrorista, contra las viuda, huérfanas y deudos víctimas de esa execrable acción”, se lee en el pronunciamiento.

En esa línea, Ayala ratificó su respaldo a la Marina de Guerra del Perú y las Fuerzas Armadas y aseveró que el Gobierno tiene como una de sus políticas la “lucha contra el terrorismo de manera frontal”.

“Yo respaldo a la Marina de Guerra del Perú, al Ejército peruano, a las Fuerzas Armadas del Perú y también a la Policía Nacional. Hemos dicho que un eje del trabajo es lucha contra el terrorismo de manera frontal”, manifestó.

Dará explicaciones

Indicó que el canciller Héctor Béjar le indicó que sus expresiones en las que se le oye decir “el terrorismo en el Perú lo inició la Marina” han sido malinterpretadas.

En diálogo con la prensa, indicó que el ministro de Relaciones Exteriores brindará un pronunciamiento para aclarar sus declaraciones sobre el origen del terrorismo en el país.

“He hablado de manera personal, tanto con el canciller Béjar y con el presidente de la República para ver qué ha sucedido porque se ha propalado información en un noticiero dominical. Respecto, lo que me dice a mi el canciller Béjar es que han sacado fuera de contexto sus declaraciones porque él me dice que se refería a temas de hace 50 años atrás y que él mismo ha sido víctima de Sendero Luminoso y muchos familiares de él”, sostuvo.

“Le he recomendado al canciller que tiene que dar una explicación y él [Héctor Béjar] lo va a hacer oportunamente, ¿no?”, señaló.

(Video: Canal N)