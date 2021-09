El ministro de Defensa, Walter Ayala, opinó que los integrantes del Consejo de Ministro deberían sesionar este sábado, 11 de septiembre, para abordar las medidas tras el fallecimiento de cabecilla terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reinoso, en en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao.

Al ser consultado sobre qué ocurrirá con el cuerpo del terrorista tras su deceso, el titular del sector Defensa señaló: “Hace un momento escuché a la jefa del Inpe que se está notificando [la muerte] a los familiares. Tenemos que tener, yo pienso, al menos una reunión virtual del Consejo de Ministros para opinar en algo sobre lo que usted menciona, porque hay que ver situaciones que pueden venir posteriormente a la entrega del cuerpo”, indicó en diálogo con Exitosa.

Ayala explicó que el protocolo de entrega del cadáver de un interno es responsabilidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), y no del sector Defensa. “Nosotros, como Ministerio de Defensa, más podemos, digamos, dar información al tema contra el terrorismo y que mañana se cumple 29 años de la captura de Abimael Guzmán”, precisó.

“Esto ha sucedido hace unas cuantas horas. Me he comunicado ya con algunos ministros y el presidente y estamos trabajando”, agregó.

Ministro de Defensa, Walter Ayala, opinó que los integrantes del Consejo de Ministro deberían sesionar este sábado, 11 de septiembre, para abordar las medidas tras el fallecimiento de cabecilla terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán

No obstante, luego el ministro de Defensa aclaró que solo dio aviso al jefe de Estado, Pedro Castillo, respecto a la muerte de Guzmán Reinoso, pero no llegó a entablar conversión con él. “Solo informé, aún no hemos tenido una conversación sobre la muerte de Abimael Guzmán”, dijo.

El cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, falleció hoy a las 06:40 horas.

La jefa del Inpe, Susana Silva, explicó que tras la muerte se activó el protocolo correspondiente, que implica una comunicación al Ministerio Público para corroborar el deceso y luego remitir el cuerpo a la morgue.

La captura de Guzmán se produjo la noche del sábado 12 de setiembre de 1992, a cargo de un grupo de agentes del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), de la Policía Nacional.

VIDEO RECOMENDADO

Murió Abimael Guzmán: así se llevó a cabo la captura del cabecilla de Sendero Luminoso

El líder del grupo terrorista Sendero Luminoso falleció a los 86 años debido a complicaciones en su estado de salud. Guzmán cumplía cadena perpetua en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao. Recuerda cómo fue su captura.