Ministro de Agricultura dará un paso al costado, si se aprueba vacancia

Si se concreta la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, prevista a debatirse el próximo 22 de marzo, el ministro de Agricultura afirmó que presentará su renuncia al cargo.

"Como lo ha dicho la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, yo también presentaré mi renuncia al cargo", adelantó José Arista.

A reglón seguido dijo que fue designado para formar parte del gabinete Aráoz por lo que si ella renuncia, "es obvio que al minuto, al segundo, también uno está en la obligación de presentar su carta de renuncia".

Agregó estar seguro que sus colegas en el gabinete opinan de la misma manera. No obstante, señaló tener confianza en que la sensatez se impondrá en la decisión del Congreso. “Lo que debe primar es la sensatez de los congresistas”, acotó.

Pese a ello, no ocultó su preocupación por la situación del país debido que no solo se trata de un problema entre el Ejecutivo y el Congreso. "Muchos piensan que este problema no les va a afectar, pero la verdad es que si no tenemos la mesura del caso nos podría salpicar a todos”, advirtió.