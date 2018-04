Ministra Liliana La Rosa: "No soy una improvisada en la gestión pública (para el Midis)"

Se defiende. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa, aseguró no ser una improvisada en la gestión pública y, que por el contrario, cuenta con experiencia para ejercer el cargo de ministra de Estado. Respondiendo así a las voces que cuestionan su designación, dado que fue militante de Frente Amplio hasta enero.

"En enero de este año renuncié al Frente Amplio para dedicarme a mis actividades gremiales (como Decana del Colegio de Enfermeras), aunque yo ya estaba de licencia desde setiembre del año pasado en la que empecé mi campaña electoral", explicó a Canal N.

A reglón dijo que es una funcionaria pública con más de 25 años de experiencia. "He trabajado para el gobierno del Apra, en diversos ministerios e incluso fue gerente público por Servir, renuncié a todo para dedicarme al Decanato. En toda mi trayectoria no he tenido acusación ni juicio. Yo soy una persona dedicada a la gestión pública, no soy una improvisada", afirmó.

Agregó que pese a las críticas, va continuar a cargo del Midis. "Lo único que yo ofrezco es mi trabajo. Mi trayectoria por mi", puntualizó. Dio cuenta que se afilió al Frente Amplio, el 2016. "Para mi estar en el Midis, es hecho soñado", precisó.