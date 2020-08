La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, aseguró este domingo que, si el Congreso aprueba el proyecto de ley que busca la devolución del 100% de aportes de la ONP, el Gobierno recurrirá al Tribunal Constiticional (TC) para que este declare su inconstitucionalidad, debido a que se estarían alterando “fondos intangibles”

“En el marco de la mayor crisis económica del país, estamos dejando desfinanciado el presupuesto público. Tenemos que esperar que la ley sea ley para poder presentar la demanda de inconstitucionalidad y eso es lo que hemos evaluado como Ejecutivo. Lo hemos hecho ya con el caso de peajes y probablemente en este caso presentaremos lo propio”, sostuvo en diálogo con “Cuarto Poder”.

“Consideramos que [la propuesta] es inconstitucional. No tendríamos otra opción que presentar una demanda de constitucionalidad”, señaló.

Neyra cuestionó que el Congreso no esté contemplando “las consecuencias que un proyecto como este pueden tener para la economía del país” y precisó que medidas como la que se busca aprobar no beneficiaría a la población más vulnerable.

“Hemos ido al Congreso a expresar nuestra preocupación porque estamos hipotecando el futuro del país con una decisión que en verdad no está llegando a los más vulnerables”, manifestó.

La ministra de Justicia indicó, asimismo, que el Gobierno tiene “diferentes herramientas” para enfrentar la situación que se pueda generar una vez que la iniciativa del Legislativo se convierta en ley.

“Lo que preocupa es que, a pesar que hemos dado argumentos técnicos, jurídicos, y hemos expresado nuestra preocupación para proteger el derecho de la pensión, el Congreso insiste con este tema. Yo creo que el problema no es que no coincidamos en el qué, el problema es que en el cómo no estamos viendo la posible hipoteca del futuro y la estabilidad del país”, lamentó.