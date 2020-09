El presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, se refirió a la decisión que tomará la bancada de su partido respecto a la moción de censura que promueve Unión por el Perú (UPP) en el Congreso de la República contra la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva.

En diálogo con RPP Noticias, indicó que ha conversado con el vocero de su bancada, Otto Guibovich, y aseveró que ésta tomará una “decisión bastante responsable” sobre la posible censura de la titular del MEF.

“He conversado con el vocero de la bancada y hemos estado evaluando y conversando. Creo que los números son distintos, no quisiera adelantar ninguna opinión sobre la cantidad, pero la bancada en esta oportunidad creo que está evaluando, no va a caer en ningún juego y en ese sentido, creo que va a tener una decisión bastante responsable. Al menos eso es lo que he conversado con el vocero de la bancada”, señaló.

Respecto a la polémica con el congresista de su partido Franco Salinas (Piura), Guevara admitió que no lo conoce debido a que en los comicios de enero pasado el plenario de Acción Popular permitió la precandidatura de personajes con apenas un año de militancia.

“No he tenido la oportunidad de conocerlo. Incluso nunca he conversado con él, por tanto no sé cuál sería los motivos para que él se exprese de esa manera sobre mi persona. Lo que pasa es que en el último proceso electoral, cuando se abrió las puertas al partido, el plenario acordó que deberían de participar aquellos que tenían como mínimo cuatro años de militancia. Sin embargo, en el último instante cambiaron las normas y se han presentado candidatos incluso con un año de militancia”, añadió.

En ese sentido, el también gobernador regional de Cajamarca afirmó que para las elecciones del 2016 se está sugiriendo y recomendando al comité electoral de Acción Popular que sea “más estricto” al seleccionar a los precandidatos al Congreso.

“[Acción Popular] no se volvió vientre de alquiler. Lo que pasa es que bajaron el nivel de años, pero sí son militantes del partido”, subrayó Guevara, quien descartó que vaya a ser candidato en los comicios generales del próximo año.

“Por supuesto que tengo aspiraciones, me gustaría ser candidato, no lo puedo negar, pero creo que las circunstancias actuales no lo ameritan porque hay un compromiso que he asumido con el pueblo de Cajamarca”, acotó.

Finalmente, Guevara se refirió a sus críticas contra la actuación de la bancada de Acción Popular en el Congreso y la posibilidad de que no gane la Presidencia de la República en las elecciones del 2021.

“El Congreso constituye una caja de resonancia para bien o para mal. Por eso todo el pueblo está mirando lo que hacen y no hacen los congresistas a favor o en contra. A mi entender hay muchas medidas que van en contra del desarrollo del pueblo”, sentenció.