Ministerio Público recibió desde Brasil nueva información sobre Alan García

La cooperación con la justicia brasileña continúa en el caso Lava Jato . Fuentes cercanas al Equipo Especial de la Fiscalía indicaron a Gestión que ya llegó al Perú más información sobre los casos que tienen en investigación.

¿De qué se trata? La fuente indicó que uno de ellos es el caso de la Línea 1 del Metro de Lima, proyecto por el cual el expresidente Alan García tiene una investigación preliminar abierta, junto a otros exfuncionarios, por presunto tráfico de influencias.

Precisamente, por este caso, el fiscal José Domingo Pérez citó al líder aprista para el 15 de noviembre con el fin de que rinda su testimonio en calidad de investigado. Gestión conoció que esta información fue fruto de las diligencias que realizó el Equipo Especial en Brasil entre setiembre y octubre.

“La información llega y sigue llegando”, dijeron. El interrogatorio a García sería para contrastar la documentación que ya tiene Pérez, agregó la fuente.

El factor Nostre



El fiscal José Pérez interrogó el 4 de octubre en Curitiba a Carlos Nostre, exdirector de contratos de Odebrecht. Este reveló que la empresa pagó más de US$ 24 millones en coimas para la licitación de la Línea 1 del Metro.

Informó que la constructora desembolsó US$ 6.9 millones para los sobornos del primer tramo, y por el segundo US$ 17.48 millones.

Sin embargo, Nostre no pudo precisar el destino de los S/14 millones restantes. Dijo que Jorge Barata es quien debe detallarlo.

No hay temor



El abogado de Alan García, Genaro Vélez, señaló a este diario que su patrocinado asistirá a la citación de Pérez.

Al ser consultado por la información que ya llegó sobre el expresidente, afirmó que no hay ningún temor.

“No van a encontrar nada contra Alan García. No ha recibido ni un centavo ”, manifestó. Afirmó que su cliente llegaría mañana de España.

Agregó que Nostre en el interrogatorio negó haber entregado coimas a García.