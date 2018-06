Ministerio Público interrogará ahora a Jorge Barata como colaborador eficaz

Se aproxima un nuevo interrogatorio en Brasil a Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú. Así lo informó el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en diálogo con ATV.

“Lo que tengo entendido es que dentro de poco va a haber una declaración de Barata que será con el fiscal Hamilton Castro. Estamos haciendo las gestiones necesarias para que se produzca pronto”, comentó.

Sin embargo, no dio más detalles de la diligencia.

Según fuentes de Gestión, la ex mano derecha de Marcelo Odebrecht esta vez declarará ante el Ministerio Público en condición de colaborador eficaz.

El mismo Pablo Sánchez dijo en una entrevista a este diario que Barata ya está en proceso de culminación de colaboración eficaz.

Incluso, reveló que dio pruebas de sus declaraciones a Castro, quien investiga sobornos a funcionarios por obras (Gestión 05.06.2018).

¿De qué se hablará?

Otra fuente fiscal indicó que el Equipo Especial del caso Lava Jato, que preside Hamilton Castro, centrará sus preguntas en la ampliación y detalles de las declaraciones del exdirectivo de Odebrecht.

A cambio de la información que entregue el empresario brasileño a la justicia peruana, este obtendría reducción de pena u otros beneficios, indicó la fuente.

Como se recuerda, Barata confesó que entregó US$ 3 millones para la campaña del No de Susana Villarán . También que dio US$ 20 millones en sobornos a Alejandro Toledo por la Interoceánica.

El exdirectivo, además, señaló que Odebrecht pagó coimas por el Metro de Lima y la Vía Evitamiento en Cusco.

Según la fuente, en este segundo interrogatorio a cargo fiscal Castro se buscaría que Barata revele si también se pagaron sobornos a funcionarios por las adjudicaciones del gasoducto, Costa Verde, Rutas de Lima, entre otros.