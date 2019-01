Ministerio Público: encargan secretaría general a asesora de Aldo León Patiño

El Ministerio Público confirmó que le encargará de forma temporal el puesto de secretaria general a la abogada Shirley Roxana Yale Vargas, luego de la renuncia de Aldo León Patiño.

Esta encargatura se confirma tres días después de que Zoraida Ávalos asumiera el cargo de fiscal de la Nación, luego de la Junta de Fiscales Supremos en la cual Pedro Chávarry presentó su carta de renuncia de manera oficial.

Shirley Roxana Yale Vargas era asesora del despacho de Aldo León Patiño, quien renunció al cargo al mismo tiempo que Pedro Chávarry. La abogada mantendrá las funciones de asesora y secretaria general hasta que se nombre al reemplazo oficial.

"Mi cargo es de confianza. Entonces, por lo tanto, voy a presentar mi renuncia. Soy irrevocable en eso", declaró León Patiño el último martes 8 de enero.

La salida de Aldo León se oficializó luego de que los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez denunciaran que el lacrado que dispusieron a las oficinas de un asesor de Pedro Chávarry había sido violado.

En un principio, el ex secretario general aseguró que no tenía conocimiento de estos actos en los cuales participó otra asesora de Pedro Chávarry, Rosa María Venegas. Pese a esto, las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron que tanto León Patiño como el ex fiscal de la Nación estaban en el mismo piso 9 del Ministerio Público cuando ocurrieron los actos denunciados por Vela y Pérez.

La cámara de seguridad del piso 9 del Ministerio Público captó a Aldo León Patiño cerca de la oficina lacrada de la cual se retiró información el sábado 5 de enero. (Foto: El Comercio)

“No participé en absoluto [en la sustracción de documentos], estaba en mi oficina, yo no sabía nada […] Me enteré el lunes, cuando vi el noticiero. Yo he representado al Ministerio Público en la diligencia, cómo iba a permitir eso, mi cabeza está en juego”, aseguró en declaraciones a El Comercio.