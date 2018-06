Minedu: Se aplicarán sanciones a maestros que acaten huelgas de sindicatos no registrados

El ministro de Educación, Daniel Alfaro, refirió que "no tiene ningún sentido de hacer una huelga que obstaculiza la educación de los niños". Durante su presentación ante la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, el titular del ministerio anunció que solo aceptará una huelga procedente de un gremio oficial registrado en el Registro de Organizaciones Sindicales, Federaciones o Confederaciones de Servidores Públicos (ROSSP).

Aunque no lo hizo presente en su intervención, bajo esta medida, la huelga anunciada por Pedro Castillo, dirigente del SUTE-Conare, sindicato no acreditado, no sería legal. Por ello, los maestros que acaten esta medida serían sancionados.

Según Alfaro, el primer paso de su estrategia ante dicha situación será evaluar la huelga y si no se cumplen los requisitos, se aplicarán descuentos a los docentes que se ausenten de sus labores. De continuar con el paro irregular, se procederá a la suspensión de sus cuentas bancarias.

Por otro lado, el ministro también detalló que no se despedirá a ningún docente y que la Evaluación del Desempeño Docente (EDD) debe contemplar dos oportunidades en cada etapa para superar el instrumento de observación de aula. De requerirse una segunda fase, la aplicación será realizada por dos observadores externos al Minedu.

“Antes de la prueba hicimos un taller de profundización sobre la metodología, que es la observación de clase, donde el 99% de los docentes de educación inicial aprobaron y solo desaprobaron 38. Les aseguro que estos profesores que desaprobaron acabarán con mejores capacidades”, manifestó.

Asimismo, Daniel Alfaro reconoció que aún está pendiente una agenda regional, por lo que señaló que el Ministerio de Educación actualmente participa en mesas técnicas constituidas por los Gobiernos Regionales de Piura, Pasco, Moquegua y Cusco.