Mincetur: pedido de vacancia injustificada debilita la estabilidad del Perú en el exterior

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros reiteró que este nuevo intento de una vacancia injustificada sin sentido lo único que hace es debilitar la imagen y estabilidad del Perú en el exterior.

"Eso está sucediendo ahora, espero que prime la sensatez, que termine el tema de la vacancia y que le permitan al presidente de la República Pedro pablo Kuczynski, cumplir con su mandato hasta el 2021", comentó tras presentar las cifras oficiales del sector exportador al 2017.

"A mi me han pedido que colabore con el gobierno y como peruano me tengo que poner la camiseta y colaborar con el gobierno. En el momento en que el presidente Kuczynski decida que ya fue tiempo suficiente me retiraré pero no quiero tener hacer hipótesis sobre un escenario de vacancia que espero por el bien del país que no ocurra", agregó.

Desde su punto de vista, en vez de resaltar que el Perú es el tercer país con mayor crecimiento en sus exportaciones "estamos enfrascados en una conversación inútil, en un intento de debilitar al gobierno. Al final del día los que sufren son los más pobres", mencionó.