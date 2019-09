La vocera de Fuerza Popular, Milagros Salazar, se pronuncia por primera vez sobre la difusión de audios y llamadas de cuatro candidatos al Tribunal Constitucional, con implicados en la presunta organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Se han revelado audios y llamadas con Carmela de Orbegoso, Edgar Carpio, Roberto Acevedo y Wilbert Medina...

No he leído al detalle, pero si no hay ningún indicio de alguna falta o un delito. La pregunta es ¿quién no se ha comunicado con el señor Hinostroza? Él ha sido un alto funcionario, un vocal, ¿quiénes no se han reunido con él?, ¿quiénes no lo han llamado? Por la misma dinámica de las coordinaciones y estar en el ambiente. No todos son culpables. Cuando salieron estas comunicaciones, efectivamente, impactaron algunas de ellas y otras son inocuas.

Pero al tener comunicación con personas investigadas por corrupción, ¿los postulantes deberían dar un paso al costado?

No debemos adelantar opinión ni descalificar a ninguna persona. De plano, no conozco a ninguno de estos postulantes y tampoco tengo vinculaciones con ellos, pero también debemos medir con la misma vara a todos. No podemos condenar a una persona por un audio. Si queremos sentenciar, sentenciemos a todos. Dentro de esos audios, recuerdo que había uno de la jueza Susana Castañeda que, por cierto, debió inhibirse en la casación de Keiko Fujimori.

¿Se refiere al audio de Castañeda con César Hinostroza?

Sí, en ese audio le decía “hermanito” Hinostroza y ahí nadie dijo nada. Ahora los que descalifican a estos cuatro postulantes, no descalificaron dicha conversación con la jueza. Claro, a ella no la descalifican por es de simpatía de la Fiscalía y han tenido alguna relación con alguno de estos grupos cuestionadores. El juez César San Martín también tiene un audio que debería investigarse por corrupción.

La Fiscal de la Nación ya indagó el caso y no halló elementos para pasar a investigación preparatoria…

La Fiscalía simplemente lo archivó. A unos audios sí le dan investigación y a otros no. Creo que debemos respetar los procesos y si no hay un proceso judicial en donde se sentencie a la persona porque actos indebidos, entonces no podemos direccionar para confundir a la opinión pública y desacreditar a las personas. Es mi opinión personal.

Pero Carmela de Orbegoso niegar conocer al exjuez Hinostroza. Es la candidata del fujimorismo…

Si uno no ha hecho nada malo, no tiene por qué ocultarlo o negarlo. A veces algún medio lo sesga como si esto fuera un delito. Las personas tienen que ser honestas y firmes. En el caso del TC tienen que ser personas que cumplan el perfil y que no tengan sesgo para ningún lado. Si hay una solicitud naranja, roja, amarilla o azul, se deben pronunciar en función de los elementos que se presentan en la solicitud y no por sesgo político.

Para elegir a los nuevos seis miembros del TC se necesitan 87 votos, ¿el fujimorismo va a buscar diálogo con las otras bancadas antes de la elección?

Sí. Como todo lo que sucede en el Congreso, será con consenso. Para aprobar un proyecto se necesita el consenso con los naranjas, rojos, verde o azules. Esto no es malo ni es un delito. Se conversa y si se llega a un acuerdo, se respalda. Son 87 votos y nosotros tenemos solo 53. Nosotros no decidimos las elecciones sino es un consenso y todos participan. Veremos si hay consenso y se eligen uno, dos, tres o ningún miembro. Estamos en ese proceso.

¿Este diálogo con qué congresistas fujimoristas se realizará?

Con nuestros representantes en la comisión especial para elegir a los nuevos miembros del TC: Luis Galarreta y Juan Carlos del Águila.

¿La bancada votará en bloque?

Aún no decidimos. Esta semana tendremos una reunión. Quizá sea el fin de semana o el mismo lunes 30 en la mañana. Queremos conocer a las personas.