La portavoz principal de Fuerza Popular, Milagros Salazar, descartó este domingo que la congresista Rosa Bartra tenga un carácter obstruccionista y precisó que su función a cargo de la Comisión de Constitución "es lograr consensos" entre todas las bancadas.

"No es cierto eso [que Bartra sea obstruccionista], porque al final la comisión es la que decide. Su posición no es la que decide. La función que le corresponde a Rosa Bartra en la comisión es lograr consensos", sostuvo en una entrevista con "Cuarto Poder".

En otro momento, la parlamentaria indicó que el presidente Martín Vizcarra no puede "amarrar" el proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones con una cuestión de confianza para forzar al Legislativo a aprobar una enmienda en la Carta Magna, puesto que "estaría vulnerando el equilibrio de poderes".

Reiteró, en ese sentido, que si el mandatario cree estar "por encima" de la Constitución terminará en prisión.

"Aquí no podemos amarrar una reforma constitucional a la cuestión de confianza, eso es totalmente separado y no puede decir que si no le aprobamos hace una cuestión de confianza", señaló.

“Lo que he manifestado es que todos los presidentes que creen que están por encima de la Constitución terminan presos. Si el presidente Martín Vizcarra toma una decisión en contra de la Constitución y no respeta el estado de Derecho también puede seguir ese camino”, indicó.