Milagros Salazar: "Incapacidad moral de PPK es en el aspecto político"

A puertas de que se debata el nuevo pedido de vacancia contra PPK, la vocera alterna de Fuerza Popular, Milagros Salazar, señaló que desde la última moción contra el mandatario no ha habido cambios significativos en su gobierno y su incapacidad moral es en plano político.

“La incapacidad moral del presidente es en el plano político, no es en el plano judicial. En el plano político hemos evidenciado con todos estos elementos que se han conocido a través de la UIF que el presidente reiteradamente nos ha mentido y que permanentemente nos está mintiendo”, sostuvo.

En diálogo con Canal N, la legisladora fujimorista señaló que PPK tuvo la oportunidad de presentar pruebas de su defensa en la reunión que tuvo el viernes con la Comisión Lava Jato.

Sn embargo, Salazar aseguró que se cuentan con las pruebas suficientes para vacar a Pedro Pablo Kuczynski.

“Este es un juicio político, este no es un proceso judicial que tiene que verificar las pruebas. Son elementos que se están tomando y que están documentados en la moción. No pueden decir, no pueden justificar que falta un documento”, manifestó.

Finalmente, la congresista de Fuerza Popular rechazó los calificativos de Gilbert Violeta que se refieren al Parlamento como una dictadura e instó a sus colegas a reflexionar y “ponerse la camiseta del Perú” este jueves 22, fecha en la que el congreso decidirá si destituye a PPK.

“Cuando les conviene si es una dictadura, cuando no les conviene no es una dictadura ¿Queremos tener un presidente que tenga esa incapacidad moral?, yo espero que el jueves los colegas congresistas reflexionen y se pongan la camiseta del Perú”, finalizó.