El excongresista Miguel Torres, vocero de Fuerza Popular, sostuvo que Pedro Castillo y los representantes de Perú Libre han demostrado que “no querían cumplir con las propuestas” del JNE para los cuatro debates.

“Las cuatro propuestas no fueron aceptadas y decían que solo querían un debate, que es el que ha pedido que sea en Chota y que esta sea la única”, expresó tras las coordinaciones entre ambos partidos y el JNE para los debates.

Además, sostuvo que Luis Galarreta, candidato a la segunda vicepresidencia por Fuerza Popular y quien estuvo presente en la reunión, reveló que el equipo de Castillo incluso cuestionó la representatividad del JNE. “Dijeron que el JNE no era nadie para establecer condiciones y el número de debates porque no era elegido por el pueblo”, manifestó.

Antes de que Perú Libre desistiera de participar en el debate anunciado por ambos candidatos para el sábado, Torres había señalado que Fujimori estaba dispuesta.

“Keiko no se corre, Keiko va a estar en la zona, en la región. Si me dices ‘oye, tendrían que tomar algunas medidas’, por supuesto, o sea, sería una locura que se pretenda hacer un debate en condiciones donde no existan reglas mínimas, garantías y seguridad para los candidatos, para la prensa, para el pueblo de Chota”, expresó.

Sin embargo, el representante del partido Perú Libre, Víctor Cabrera, señaló este viernes que en Chota “no existen las condiciones necesarias para que estén presentes Pedro Castillo y Keiko Fujimori”.